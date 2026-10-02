Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
Infarto pode ocorrer sem dor intensa e apresentar sintomas sutis como cansaço e náusea
Europa enfrenta crise de abastecimento de diesel devido à possível proibição de exportações pelos EUA
Arroz solto: cúrcuma e gordura criam barreira física contra o amido antes da fervura
Lince consegue caçar cobras venenosas de grande porte
Restauração de banheira com acrílico líquido: quando vale a pena e como funciona
Eficiência energética veicular: Fatores que elevam o gasto de gasolina em rodovias
Claude da Anthropic avança sobre a Hipótese de Riemann com novos cálculos numéricos
Cabelos finos: corte reto com base densa evita aparência rala nas pontas
Europa Ocidental regista o verão mais quente de sempre com média de 21,7°C

Descoberta na China desafia a evolução: fósseis revelam caminhos inesperados para o voo pré-histórico

Ciência

Um espécime de dinossauro com aproximadamente 57 centímetros de comprimento, datado de 120 milhões de anos atrás, revela a existência de uma morfologia distinta para a locomoção aérea no Período Cretáceo. Identificado como Norellraptor barsboldi e encontrado na China, o fóssil pertence a um indivíduo jovem, de cerca de três anos, pertencente ao grupo dos microraptores.

Пернатый динозавр в полёте
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Пернатый динозавр в полёте

A característica anatômica central do organismo é a presença de penas remiges longas e assimétricas não apenas nos membros anteriores, mas também nos membros posteriores. Essa configuração resultava em quatro superfícies de sustentação, sugerindo que o animal operava como um planador entre a vegetação arbórea, embora a possibilidade de voo batido ativo ainda seja discutida com base na estrutura óssea.

Mecanismos de voo e convergência anatômica

A análise do esqueleto do Norellraptor barsboldi permitiu a identificação de mais de 50 características anatômicas associadas ao voo. Tais traços são compartilhados tanto pelos microraptores quanto pelos ancestrais diretos das aves modernas. No entanto, a evidência comparativa indica que a sequência de surgimento dessas características difere entre os dois grupos.

Enquanto a linhagem que levou às aves modernas desenvolveu as adaptações para o voo em uma ordem específica, a sequência de modificações nos microraptores ocorreu de forma distinta. Essa divergência no "estágio de montagem" das estruturas sugere que a capacidade de voar não foi um evento único na árvore evolutiva dos terópodes, mas sim um fenômeno de convergência.

Os dados indicam que o voo surgiu de forma independente em pelo menos duas linhagens distintas de dinossauros. Embora os microraptores sejam parentes próximos das aves, a configuração de quatro asas representa um caminho biomecânico alternativo para a conquista do ar, diferente do modelo bipodal de voo que persiste nas aves atuais.

A persistência de traços semelhantes em linhagens diferentes, mas com sequências de desenvolvimento distintas, demonstra que a pressão ambiental para a locomoção aérea levou a soluções anatômicas análogas, sem que houvesse uma ancestralidade direta de voo entre esses dois grupos específicos.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Falhas fatais no contato com predadores: como a linguagem corporal desequilibrou a segurança
Incidentes
Falhas fatais no contato com predadores: como a linguagem corporal desequilibrou a segurança
Arroz solto: cúrcuma e gordura criam barreira física contra o amido antes da fervura
Receitas e Culinária
Arroz solto: cúrcuma e gordura criam barreira física contra o amido antes da fervura
Mais populares
Quais raças de gatos têm maior predisposição genética para buscar a companhia do dono?

Embora a personalidade individual varie, algumas raças de gatos apresentam tendências genéticas para maior sociabilidade e dependência do tutor.

Quais raças de gatos têm maior predisposição genética para buscar a companhia do dono?
A arquitetura da bota preta: como a geometria e a rigidez definem a silhueta
A arquitetura da bota preta: como a geometria e a rigidez definem a silhueta
OpenAI resolve impasse matemático das equações de Navier-Stokes
Maçãs: triagem e métodos de armazenamento para evitar desperdício
EUA suspendem serviços consulares em todo o Brasil devido a preocupações com a segurança Pravda.Ru Jornal
Cabelos finos: corte reto com base densa evita aparência rala nas pontas
Limpeza de teto em PVC: a regra de ouro para evitar rasgos e manter o brilho do material intacto
Como preparar doce de limão natural com gelatina e estévia para uma sobremesa saudável
Como preparar doce de limão natural com gelatina e estévia para uma sobremesa saudável
últimos materiais
Infarto pode ocorrer sem dor intensa e apresentar sintomas sutis como cansaço e náusea
Descoberta na China desafia a evolução: fósseis revelam caminhos inesperados para o voo pré-histórico
Europa enfrenta crise de abastecimento de diesel devido à possível proibição de exportações pelos EUA
Arroz solto: cúrcuma e gordura criam barreira física contra o amido antes da fervura
Lince consegue caçar cobras venenosas de grande porte
Restauração de banheira com acrílico líquido: quando vale a pena e como funciona
Eficiência energética veicular: Fatores que elevam o gasto de gasolina em rodovias
Claude da Anthropic avança sobre a Hipótese de Riemann com novos cálculos numéricos
Cabelos finos: corte reto com base densa evita aparência rala nas pontas
Europa Ocidental regista o verão mais quente de sempre com média de 21,7°C
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.