Descoberta na China desafia a evolução: fósseis revelam caminhos inesperados para o voo pré-histórico

Um espécime de dinossauro com aproximadamente 57 centímetros de comprimento, datado de 120 milhões de anos atrás, revela a existência de uma morfologia distinta para a locomoção aérea no Período Cretáceo. Identificado como Norellraptor barsboldi e encontrado na China, o fóssil pertence a um indivíduo jovem, de cerca de três anos, pertencente ao grupo dos microraptores.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Пернатый динозавр в полёте

A característica anatômica central do organismo é a presença de penas remiges longas e assimétricas não apenas nos membros anteriores, mas também nos membros posteriores. Essa configuração resultava em quatro superfícies de sustentação, sugerindo que o animal operava como um planador entre a vegetação arbórea, embora a possibilidade de voo batido ativo ainda seja discutida com base na estrutura óssea.

Mecanismos de voo e convergência anatômica

A análise do esqueleto do Norellraptor barsboldi permitiu a identificação de mais de 50 características anatômicas associadas ao voo. Tais traços são compartilhados tanto pelos microraptores quanto pelos ancestrais diretos das aves modernas. No entanto, a evidência comparativa indica que a sequência de surgimento dessas características difere entre os dois grupos.

Enquanto a linhagem que levou às aves modernas desenvolveu as adaptações para o voo em uma ordem específica, a sequência de modificações nos microraptores ocorreu de forma distinta. Essa divergência no "estágio de montagem" das estruturas sugere que a capacidade de voar não foi um evento único na árvore evolutiva dos terópodes, mas sim um fenômeno de convergência.

Os dados indicam que o voo surgiu de forma independente em pelo menos duas linhagens distintas de dinossauros. Embora os microraptores sejam parentes próximos das aves, a configuração de quatro asas representa um caminho biomecânico alternativo para a conquista do ar, diferente do modelo bipodal de voo que persiste nas aves atuais.

A persistência de traços semelhantes em linhagens diferentes, mas com sequências de desenvolvimento distintas, demonstra que a pressão ambiental para a locomoção aérea levou a soluções anatômicas análogas, sem que houvesse uma ancestralidade direta de voo entre esses dois grupos específicos.