Humor reduz a interferência cognitiva de palavras tabu

A capacidade de processar informações visuais é interrompida quando o cérebro encontra estímulos com forte carga emocional ou social, como palavras tabus. Esse fenômeno é observado no "efeito Stroop de tabu", onde a tarefa de nomear a cor de uma fonte é retardada se a palavra escrita for um palavrão, pois a atenção é automaticamente desviada para o significado transgressor do termo, gerando uma interferência cognitiva.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Эксперимент: сила и нецензурная лексика

Pesquisadores da Universidade da Flórida, liderados por Liza Abrams, investigaram se o contexto cômico de expressões obscenas altera a intensidade dessa carga cognitiva. O objetivo foi verificar se a percepção de humor em uma palavra tabu modifica a velocidade de reação do indivíduo ao realizar a tarefa visual.

No primeiro experimento, os participantes foram expostos a 384 palavras apresentadas de forma aleatória. A alternância constante de estímulos resultou em um processo de habituação à linguagem obscena, e a presença de humor, isoladamente, não demonstrou impacto significativo na velocidade das respostas.

A influência do humor no processamento cognitivo

Em um segundo experimento, os estímulos foram organizados em blocos categorizados por nível de tabu e grau de comicidade. Os resultados mostraram que, enquanto expressões obscenas brutas consistentemente retardam a identificação da cor, a presença de um alto nível de humor reduz significativamente essa latência.

A análise dos dados indica que o humor não simplifica a tarefa visual em si, mas atua no manejo da resposta emocional. O mecanismo observado sugere que o componente cômico auxilia a psique a suprimir mais rapidamente o pico emocional disparado pela palavra tabu, permitindo que o foco da atenção retorne à instrução original com maior agilidade.

O estudo foi conduzido com jovens falantes de língua inglesa sem dislexia. Os pesquisadores apontam que a próxima etapa consiste em testar a persistência desse efeito em interações verbais reais, fora do ambiente controlado de laboratório.