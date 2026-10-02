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OpenAI resolve impasse matemático das equações de Navier-Stokes

Ciência

A OpenAI afirma ter resolvido um dos "Problemas do Milênio": a questão da existência e suavidade das equações de Navier-Stokes. Essas equações descrevem o movimento de fluidos viscosos e gases, mas um impasse matemático impedia a modelagem exata da aerodinâmica e hidrodinâmica. Para chegar ao resultado, a empresa utilizou milhares de agentes autônomos que processaram 300 bilhões de tokens em quatro dias de tempo de máquina.

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Photo: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
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O ponto central aqui é que o triunfo matemático da rede neural não se traduz, imediatamente, em um salto tecnológico industrial. O problema de Navier-Stokes reside na busca por uma solução analítica geral; matemáticos tentavam entender se as equações geram singularidades — pontos onde a velocidade do fluido cresce ao infinito -, o que anularia o sentido físico dos cálculos. Na prática, engenheiros contornam isso com métodos semiempíricos: modificam formas de aviões e navios com base em testes e dados reais, já que a teoria pura era insuficiente.

Portanto, a solução avança a matemática teórica, mas não altera o processo de construção atual. Para que o resultado seja aplicado, é preciso vencer a barreira do custo computacional. Sem isso, a prova de "suavidade" das soluções não acelerará a criação de aeronaves supersônicas, que hoje dependem de ciclos lentos de tentativa e erro por falta de base teórica confiável.

Há também a dúvida sobre a natureza da descoberta. Tristan Buckmaster, professor da Universidade de Nova York, sugere que a IA pode ter assimilado a lógica de usuários avançados que utilizaram a ferramenta Codex. Se o modelo apenas compilou abordagens de matemáticos humanos que trabalhavam em problemas correlatos, o resultado seria uma síntese de experiência humana, e não um insight original da máquina. Um detalhe intrigante é que a OpenAI recusou o prêmio de um milhão de dólares do Instituto Clay, o que sugere que a motivação pode ser mais reputacional do que científica.

Sob a ótica estratégica, o caso parece menos um avanço acadêmico e mais a construção de uma barreira competitiva. Enquanto a China desenvolve sistemas eficientes com hardware menos potente, a OpenAI tenta demonstrar que apenas seus modelos de supercomputação resolvem problemas de complexidade extrema. Caso esse padrão migre da matemática para a física aplicada — como no cálculo de fusão nuclear ou materiais resistentes ao calor -, a distância tecnológica entre o bloco ocidental e o restante do mundo pode se tornar intransponível.

Como observa o professor de ciências naturais Kirill Afonin, tais resultados costumam oscilar entre a descoberta real e o marketing, onde a IA atua apenas como uma calculadora sofisticada. Contudo, o volume de recursos empregados e a escala do problema movem a discussão do campo do relações públicas para a esfera da vantagem geopolítica no processamento de dados.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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