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Mutação em gene único: correção sob medida pode transformar tratamento de pacientes raros

Ciência

A medicina costuma tratar a doença, mas a nova proposta do Centro de Edição de Alta Precisão e Tecnologias Genéticas da Universidade RNUMU inverte a lógica: o alvo não é a patologia em si, mas a mutação específica no genoma de um único paciente. A ideia é criar uma plataforma de fármacos genoterápicos individualizados, onde o medicamento é desenhado sob medida para a falha genética de quem o recebe.

Лекарства, созданные с помощью ИИ
Photo: скриншот by Марина Лебедева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лекарства, созданные с помощью ИИ

A precisão aqui é a diferença entre o tratamento sintomático e a correção da causa. O projeto utiliza sistemas de edição genômica como CRISPR-Cas9, TALEN e ZFN. Essas ferramentas funcionam como "tesouras moleculares" capazes de realizar correções pontuais em mutações patogênicas. O foco inicial são as doenças hereditárias monogênicas — condições graves causadas pelo erro em um único gene, que frequentemente não respondem a terapias convencionais.

Os pesquisadores pretendem começar com 5 a 7 diferentes nosologias. O objetivo final é a criação de uma "biblioteca de fármacos", um banco de soluções personalizadas que servirá de base para tratar diversas doenças semelhantes.

O rigor do processo separa a simulação do efeito real. O fluxo de desenvolvimento segue etapas rígidas: modelagem bioinformática e síntese de construções genéticas, seguida pela montagem e produção do fármaco. A primeira prova de fogo ocorre no teste de atividade in vitro (em tubos de ensaio). Somente após a validação laboratorial é que o projeto avança para os estudos pré-clínicos, fase essencial para atestar a segurança e a eficácia antes de qualquer contato humano.

É fundamental distinguir a viabilidade teórica da disponibilidade clínica. Atualmente, a tecnologia está no Nível de Maturidade Tecnológica 2 (TRL 2). Na prática, isso significa que a prova de conceito foi estabelecida e a fundamentação teórica está confirmada, mas o medicamento ainda não passou por ensaios clínicos em seres humanos.

O projeto representa, portanto, a construção de uma infraestrutura técnica. Caso as etapas pré-clínicas sejam superadas, o resultado será uma ferramenta autônoma para o tratamento de doenças genéticas raras, eliminando a dependência de tecnologias importadas.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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