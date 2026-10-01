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Por que a duração do dia na Terra sofre pequenas variações?

Ciência

A duração do dia terrestre é tratada como constante, mas instrumentos de precisão detectam oscilações de milissegundos. Há três décadas, a geofísica atribuía esse fenômeno ao movimento do metal fundido no núcleo externo: variações na velocidade desse fluido alteram o campo magnético. Como o momento angular total do planeta permanece invariável, a camada do manto, com 3.000 quilômetros de espessura, compensa esses impulsos, acelerando ou retardando a rotação da superfície.

Планета Земля
Photo: commons.wikimedia by Kevin M. Gill, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Планета Земля

O ponto cego era a mecânica de transferência desse impulso do centro incandescente até a crosta sólida. Huifeng Zhang e Mathieu Dumberry, da Universidade de Alberta, identificaram que o núcleo interno sólido atua como o transmissor. Por não ser uma esfera perfeita, qualquer alteração na velocidade de rotação do núcleo interno gera um torque gravitacional. Essa força atua sobre as massas densas do manto, movendo as camadas superiores do planeta e alterando a duração do dia, conforme detalhado na revista Nature.

Interação entre núcleo e manto

Na interface entre o núcleo e o manto, operam forças opostas. O fluxo de metal líquido gera atrito contra as irregularidades da carcaça rochosa, enquanto forças eletromagnéticas produzem um efeito de frenagem. A amplitude final das oscilações temporais é definida pelo equilíbrio entre a tração gravitacional e a resistência magnética.

As medições indicam que o núcleo interno não se comporta como um bloco rígido. Sob pressão constante, ele apresenta deformações viscosas em ciclos de aproximadamente dez anos.

A compreensão dessa mecânica permite refinar os modelos da estrutura interna da Terra, possibilitando cálculos mais precisos sobre a dinâmica do campo magnético e os processos que ocorrem a milhares de quilômetros de profundidade.

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Author`s name Petr Ermilin
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