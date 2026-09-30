A Lua teve um campo magnético próprio?

Até então, a compreensão sobre a memória magnética da Lua baseava-se em modelos que nem todos os cientistas aceitam. Enquanto alguns defendem que o satélite possuía um núcleo ativo com efeito dínamo, outros sugerem que vestígios magnéticos em amostras lunares são, na verdade, fragmentos da Terra lançados ao espaço por impactos de asteroides.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Ржавчина на поверхности Луны

A análise de solo coletado em uma cratera no lado oculto da Lua, realizada por pesquisadores da Academia Chinesa de Ciências, trouxe um elemento físico para essa disputa: o vidro de impacto. Esse material surge quando a rocha lunar funde instantaneamente sob a energia de um choque meteorítico.

Utilizando a holografia eletrônica para gerar imagens volumétricas microscópicas, a equipe identificou partículas de ferro gama em escala nanométrica presas nessa matriz vítrea. O ferro gama é uma estrutura metálica cúbica instável, que normalmente exige temperaturas extremas para existir e se transforma rapidamente em ferro padrão ao esfriar.

A preservação dessa fase rara ocorreu devido a três fatores simultâneos durante o impacto: alta pressão, presença de impurezas de carbono e um resfriamento abrupto. O vidro atuou como uma cápsula, congelando o metal em seu estado original.

As medições das propriedades magnéticas revelaram que as partículas maiores mantêm um estado magnético de vórtice único, com campos internos enrolados em espiral. Essa configuração geométrica impediu que a magnetização se dissipasse diante de interferências externas ao longo de bilhões de anos.

Para o grupo liderado pelo professor Du Haifeng, a descoberta expande o catálogo de suportes naturais de registros magnéticos antigos. O rastro deixado nessas partículas oferece um dado concreto para reconstruir como funcionava o dínamo lunar e a geração do campo magnético global do núcleo da Lua no passado remoto.