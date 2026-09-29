Mistérios da Nebulosa de Órion revelados: a teoria que prova a primazia do planeta errante

A nebulosa de Órion, a 1.340 anos-luz da Terra, funciona como um berçário estelar onde centenas de sóis nascem envoltos em discos protoplanetários. Até então, a astronomia partia do pressuposto de que planetas surgiam obrigatoriamente ao redor de estrelas. Contudo, a detecção de mundos massivos e solitários — sem vínculo gravitacional com qualquer astro — forçou a revisão desse modelo.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Приливное разрушение ледяного зародыша планеты

Esses planetas errantes, com massas que superam a de Júpiter, eram interpretados de duas formas: ou foram expulsos de seus sistemas originais por instabilidades gravitacionais, ou colapsaram sozinhos em nuvens de gás onde a matéria era insuficiente para formar uma estrela.

Yuri Eroshenko, pesquisador do Instituto de Pesquisas Nucleares da Academia Russa de Ciências, propõe agora uma inversão nessa lógica. Em estudo publicado no servidor arXiv, ele descreve um mecanismo onde o planeta não é apenas um remanescente, mas o gatilho para a criação de uma estrela.

O processo ocorre quando um corpo com massa superior a 1,5 vezes a de Júpiter entra em uma região de alta densidade gasosa. O atrito do meio desacelera o planeta, prendendo-o na nuvem. A partir daí, o planeta atua como centro de atração, acumulando partículas e intensificando a condensação da matéria ao seu redor.

A simulação indica que esse acúmulo de massa provoca um colapso gravitacional, resultando no nascimento de uma estrela. O ex-planeta errante, que iniciou a compressão do gás, acaba orbitando o novo astro. O resultado é um sistema estelar onde a sequência de formação foi invertida: o planeta precedeu a estrela.

A anomalia de massa

Essa hipótese oferece uma explicação para sistemas que desafiam os modelos de formação clássicos. Um exemplo é a estrela a 238 anos-luz da Terra, que possui apenas cinco vezes a massa solar, mas é orbitada por um planeta três vezes mais pesado que Netuno. A disparidade de massas tornava improvável que o planeta tivesse surgido do disco de detritos daquela estrela específica. A teoria de Eroshenko sugere que o planeta já existia e provocou a formação do astro que hoje o sustenta.