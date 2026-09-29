Bennu é um híbrido de materiais do disco interno e externo, revela análise de isótopos

As amostras de Bennu trazidas à Terra desafiaram a visão de que o asteroide nasceu nas profundezas do sistema solar, ao lado das cometas. Análises de isótopos recentes indicam que Bennu é um híbrido: um corpo formado a partir de uma mistura de materiais das zonas interna e externa do disco protoplanetário.

Photo: Wikimedia Commons by Marina Brozović, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ астероид Бенну

A cápsula da missão OSIRIS-REx aterrissou no deserto do Utah em setembro de 2023, carregando cerca de 120 gramas de material. Meio grama foi destinado ao laboratório de Maria Schönbecher, na ETH Zurique, onde a equipe estudou isótopos de ferro, titânio e cromo. As proporções desses átomos funcionam como uma assinatura química que revela a origem do corpo celeste.

Os dados mostram que o titânio e o ferro estão distribuídos uniformemente em Bennu. A assinatura isotópica coincide com a do asteroide Ryugu e com meteoritos da classe CI. Esses três objetos se formaram a partir do mesmo reservatório de poeira cósmica, mas possuem uma composição química distinta da de outros asteroides conhecidos, grupos de meteoritos e planetas.

A fronteira do gelo

Modelos anteriores sugeriam que asteroides como esses surgiram longe do Sol. A nova evidência aponta para outra localização: a região próxima à linha de condensação da água. Ali, durante a formação do sistema solar, materiais das regiões interna e externa se misturaram. O gelo agiu como um aglutinante, unindo as partículas de poeira.

Júpiter desempenhou um papel central nesse processo. O gigante gasoso se formou rapidamente, nos primeiros milhões de anos após o nascimento do Sol. O disco de poeira e gás ao seu redor funcionou como uma barreira: bloqueou o fluxo de partículas maiores, mas permitiu que a poeira fina passasse ao redor. Nessa zona de transição, perto da fronteira do gelo, os materiais de diferentes partes do disco se misturaram. É ali que os precursores de Bennu se formaram.

Esse cenário explica o alto teor de água em Bennu. O gelo perto da linha de condensação evaporou, e parte do vapor se condensou novamente na região onde o asteroide se formou. A influência de Júpiter garantiu que o corpo se constituísse principalmente de poeira fina. Essa poeira se mistura bem no disco, resultando numa composição química de Bennu muito próxima à do Sol.

Maria Schönbecher observa que Bennu oferece a melhor visão direta da composição química original dos materiais que formaram os planetas rochosos. O asteroide é primitivo: seu material data da formação do sistema solar e sofreu poucas alterações desde então.

Com essa análise concluída, a atenção científica se volta para a missão "Hayabusa", da JAXA, que deve coletar amostras de Fobos, a lua de Marte. O lançamento está previsto para o final de outubro de 2026, com o retorno das amostras à Terra apenas em 2031. Schönbecher pretende solicitar uma parte dessas amostras para verificar se carregam a mesma assinatura isotópica de Bennu. Por ora, a questão central permanece: quão seletivamente Júpiter filtrou as partículas e influenciou a agregação da poeira.