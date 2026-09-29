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Novo tratamento para calvície age bloqueando hormônios localmente no couro cabeludo

Ciência

O tratamento da alopecia androgenética masculina pode ganhar uma nova via terapêutica com a chegada do clascoterona 5%. Diferente das opções atuais, a solução tópica atua como um inibidor dos receptores de andrógenos, bloqueando a ação do diidrotestosterona (DHT) diretamente no couro cabeludo. Se aprovado pelo FDA em 2027, será o primeiro fármaco com esse mecanismo de ação a entrar no mercado em três décadas.

Пересадка волос
Photo: commons.wikimedia.org by Gn95, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пересадка волос

Os dados vêm de dois estudos de fase III (SCALP 1 e SCALP 2), que acompanharam 1.465 homens com perda de cabelo de leve a moderada em 51 centros nos Estados Unidos e na Europa. A análise de 12 meses revelou que a eficácia do tratamento está ligada à continuidade do uso: homens que mantiveram a aplicação por um ano tiveram um crescimento capilar 2,39 vezes maior do que aqueles que interromperam o uso após os primeiros seis meses.

A taxa de satisfação dos pacientes foi 24,5% superior ao grupo que utilizou apenas o veículo (placebo). Do ponto de vista de segurança, a absorção sistêmica do fármaco foi mínima, e o perfil de efeitos colaterais ao longo de um ano foi comparável ao do placebo, sem alterações hormonais sistêmicas relevantes.

Aplicação clínica e impacto

Para a dermatologia, a segurança em tratamentos crônicos é o ponto crítico, já que a alopecia exige controle prolongado. Os resultados indicam que a clascoterona é viável para uso a longo prazo sem comprometer o equilíbrio hormonal do paciente.

Além do aspecto estético, a perda capilar afeta a identidade e a qualidade de vida masculina. A introdução de um novo mecanismo de ação preenche uma lacuna terapêutica onde as opções eram limitadas e redundantes.

O medicamento ainda aguarda a conclusão dos processos regulatórios da Cosmo Pharmaceuticals. Até a aprovação oficial, o manejo da alopecia deve seguir os protocolos estabelecidos e a orientação de um dermatologista.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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