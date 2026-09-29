O cérebro muda aos 24 e aos 65 anos? O mapa genético do córtex pré-frontal

O funcionamento do cérebro depende da atividade genética em cada célula. Para monitorar esse processo, cientistas analisam a transcrição do DNA em moléculas de RNA: a presença dessas moléculas indica quais genes estão ativos e, consequentemente, qual função a célula desempenha em tempo real.

Photo: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Реакции в мозге

Um estudo publicado nas revistas Nature, Nature Communications e Nature Medicine mapeou a atividade de 6,3 milhões de células no córtex pré-frontal — região responsável pelo raciocínio e decisões complexas. A amostra incluiu doadores de diversas idades, desde bebês até idosos de 108 anos, abrangendo neurônios, células da glia e vasos sanguíneos.

As fases da atividade genética

Os dados revelam que a vida do córtex cerebral se divide em três etapas distintas de comportamento genético:

Até os 24 anos: Fase de crescimento, marcada por instabilidade genética para permitir o desenvolvimento e a configuração das conexões neurais.

Fase de crescimento, marcada por instabilidade genética para permitir o desenvolvimento e a configuração das conexões neurais. Dos 24 aos 65 anos: Um platô de estabilidade, onde a atividade do aparelho genético permanece praticamente constante.

Um platô de estabilidade, onde a atividade do aparelho genético permanece praticamente constante. Após os 65 anos: Período de reestruturação. Os genes voltados ao crescimento perdem espaço para aqueles que controlam a resposta imune, reações ao estresse e ritmos biológicos.

Convergência molecular em patologias

Ao comparar amostras de pessoas saudáveis com pacientes diagnosticados com esquizofrenia, transtorno bipolar e doenças de Alzheimer e Parkinson, os pesquisadores notaram semelhanças moleculares entre diagnósticos diferentes.

O destaque foi a microglia, as células de defesa do sistema imune cerebral. No Alzheimer e no Parkinson, os perfis de atividade genética da microglia são quase idênticos. Mais relevante ainda: no caso do Alzheimer, as falhas nessas células imunes surgem antes da morte dos neurônios. Esse achado sugere que a disfunção do sistema de proteção pode ser o gatilho da doença, e não apenas uma consequência da degeneração neural.

Como o córtex pré-frontal é uma das primeiras áreas afetadas por transtornos psiquiátricos e neurológicos, a identificação desses "interruptores" genéticos que falham com a idade ou a doença oferece um mapa para o desenvolvimento de terapias capazes de barrar a demência ou a esquizofrenia em estágios precoces.