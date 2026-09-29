Voltar a engordar não foi falta de força: a biologia guardou a memória

O efeito sanfona — a recuperação do peso após a dieta — costuma ser atribuído à falta de disciplina. No entanto, um estudo publicado na Cell Reports revela que o problema reside em um mecanismo biológico de "memória celular" que força o organismo a recuperar a massa gordurosa.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Сжигание жира

Pesquisadores do Harrington Discovery Institute e da Case Western Reserve University identificaram o papel do hormônio asprosina. Produzido pelo tecido adiposo, esse hormônio sinaliza ao cérebro a necessidade de aumentar o apetite. Em modelos animais com obesidade, observou-se que a atividade das células gordurosas permanece alterada, mantendo os níveis de asprosina elevados mesmo após a perda de peso.

Esse processo ocorre via mudanças epigenéticas: a molécula inflamatória TGF-β1 atua como um interruptor genético nas células de gordura. Uma vez ativado, esse interruptor permanece ligado por semanas, mesmo depois que a inflamação (TGF-β1) retorna aos níveis normais. O resultado é um sinal persistente de fome, independentemente da composição corporal atual.

Impacto no tratamento e hereditariedade

A descoberta refina a compreensão sobre os fármacos análogos de GLP-1. Embora esses medicamentos suprimam o apetite durante o uso, eles não apagam a memória biológica das células. Se esse mecanismo for idêntico em humanos, explica-se por que o peso retorna após a interrupção da terapia: o remédio mascara o sintoma, mas não elimina a causa biológica do apetite aumentado.

Outro ponto crítico é a transmissão transgeracional. O sinal de apetite elevado pode atravessar a placenta da mãe para o feto, programando as células adiposas do bebê antes do nascimento e predispondo a criança à obesidade.

Nos experimentos com camundongos, o bloqueio do caminho entre o gene da asprosina e os receptores cerebrais evitou tanto o reganho de peso quanto a predisposição hereditária. Os dados foram validados por um laboratório independente liderado por Seth Field.

As evidências atuais baseiam-se em modelos animais e análises de conjuntos de dados humanos. A próxima etapa consiste em confirmar se as células adiposas humanas possuem a mesma memória epigenética. Caso confirmado, o foco terapêutico deverá migrar para a criação de tratamentos capazes de "resetar" essas configurações ou bloquear a asprosina como complemento às terapias existentes.