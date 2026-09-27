Montanhas invisíveis na Antártida podem ter impulsionado a vida complexa na Terra

Sob a camada de gelo da Antártida existem vestígios de sistemas montanhosos que, há 500 milhões de anos, possuíam altitudes comparáveis às do Himalaia. Pesquisadores da Universidade Nacional da Austrália identificaram a existência desses picos ao analisar minerais microscópicos em sedimentos oceânicos. A tese central é que a erosão dessas "supermontanhas" durante a formação do supercontinente Gondwana liberou nutrientes nos oceanos, o que teria impulsionado a Explosão Cambriana — o surgimento súbito de formas de vida complexas e multicelulares.
Há cerca de 500 milhões de anos, a movimentação das placas tectônicas concentrou as massas terrestres no supercontinente Gondwana. O choque entre blocos continentais elevou cadeias de montanhas de proporções massivas. Hoje, esse território está fragmentado entre África, Austrália, Índia e América do Sul, mas a base geológica permanece concentrada na Antártida.
Esses cinturões orogenéticos funcionavam como centros de processamento da crosta terrestre. A compressão constante das placas empurrava rochas para altitudes elevadas, expondo-as a uma erosão intensa que alterou a química global do planeta. Como essas montanhas foram desgastadas por ventos e águas ao longo de milhões de anos e seus remanescentes estão sob quilômetros de gelo, a detecção direta é inviável.
A reconstrução do cenário baseia-se em cristais de zircão. Esses minerais são extremamente resistentes e preservam elementos radioativos que permitem datar a sua formação e identificar as condições físicas do ambiente onde surgiram.
Para evitar a complexidade de perfurações no escudo antártico, a equipe australiana analisou sedimentos no fundo do oceano. Rios que desciam das montanhas da Gondwana transportaram detritos rochosos para o mar há centenas de milhões de anos. O estudo de bancos de dados revelou que quase metade dos zircões formados entre 650 e 450 milhões de anos atrás têm origem antártica.
O ponto determinante foram os cristais que se formam apenas sob pressão extrema, condição encontrada apenas nas "raízes" de montanhas muito altas. A incidência desses minerais de alta pressão provenientes da Antártida chega a 55%, o que posiciona a região como o epicentro da atividade orogenética da época.
O zircão atua como um registro técnico: mesmo que a montanha tenha se transformado em poeira, o mineral mantém a informação sobre a temperatura e a pressão do interior da crosta, funcionando como um mapa geológico de um relevo desaparecido.
O pico de formação dessas montanhas coincidiu com a Explosão Cambriana. A hipótese é que a erosão massiva despejou toneladas de fósforo, ferro e outros nutrientes nos oceanos, fertilizando o ambiente marinho e viabilizando o desenvolvimento de organismos complexos.
|Parâmetro
|Características das Montanhas Antigas
|Período
|650-450 milhões de anos atrás (Cambriano)
|Escala
|Comparável ao Himalaia atual
|Evidência
|Cristais de zircão (alta pressão)
|Efeito Biológico
|Aporte de minerais para a Explosão Cambriana
Embora a erosão montanhosa não seja apontada como a única causa do salto evolutivo, o estudo coloca a Antártida no centro dos eventos geológicos do período. O ciclo geoquímico instaurado por essas montanhas gerou um excesso de oxigênio e nutrientes na água; sem essa alteração na química do meio, a vida poderia ter permanhado em nível microbiano por mais centenas de milhões de anos.
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