O que existe sob o gelo da Groenlândia e como isso acelera o degelo?

Sob a camada de gelo da Groenlândia, que atinge mais de três quilômetros de espessura em certos pontos, existe um relevo oculto que molda a dinâmica do degelo. Até então, a compreensão do terreno baseava-se em mapas imprecisos, mas a aplicação de um novo método de escaneamento revelou detalhes que alteram a leitura geológica da ilha.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Гренландия тает и уменьшается

O mapeamento identificou uma rede de 1.943 vales subglaciais. Um terço dessas estruturas foi descoberto agora; outras, já conhecidas, mostraram-se significativamente mais extensas, penetrando centenas de quilômetros no interior do território. No centro-oeste, a configuração chama a atenção: os vales são retilíneos e orientados rigorosamente do sudoeste para o nordeste.

Essa geometria contraria a visão da Groenlândia como um bloco monolítico de rochas antigas que se desloca passivamente com as placas tectônicas. A orientação precisa dos vales indica a presença de falhas tectônicas, que criaram canais prévios antes mesmo da formação da calota polar.

A origem desses cânions não se limita à erosão por rios superficiais. Os ângulos de ramificação sugerem a atuação de fluxos de águas subterrâneas, que ascenderam das profundezas e desgastaram a rocha internamente, preparando o relevo para a posterior cobertura de gelo.

Para obter esses dados, foi utilizada a Análise de Perturbação do Fluxo de Gelo (Ice Flow Perturbation Analysis). O método baseia-se no fato de que o gelo, ao escoar, molda-se aos contornos do terreno. Satélites captam microvariações na superfície da calota e algoritmos reconstroem a forma das rochas que geraram esses reflexos na camada superior.

Dinâmica de fluxo e degelo

A topografia do fundo define a velocidade do recuo do gelo. O fluxo não ocorre de forma uniforme: o gelo se concentra nos vales, acelerando sua descida. Esse processo cria um ciclo de retroalimentação: a massa acumulada na depressão aumenta a velocidade do fluxo, o que aprofunda ainda mais o vale.

Joe McGregor, pesquisador da NASA, associa esse processo à formação de relevos como os do Parque Nacional Yosemite, comparando a costa oeste da Groenlândia a uma sucessão de paredões rochosos semelhantes ao El Capitan.

Com a precisão do novo mapa, torna-se possível prever as rotas de escoamento do gelo conforme o aquecimento global avança. O ritmo do degelo nas próximas décadas dependerá diretamente dessas "rodovias" já esculpidas na base rochosa da ilha.