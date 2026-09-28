Estrela mais veloz já vista: S301 encurta medição do spin em Sagitário A* para dez anos

Até então, a medição do spin — a velocidade de rotação — do buraco negro supermassivo Sagitário A*, no centro da Via Láctea, exigiria décadas de observação de múltiplas estrelas. A detecção da estrela S301 altera esse cálculo, reduzindo a janela de tempo necessária para esse dado para cerca de dez anos.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Горячий ветер из центра Галактики

A S301 orbita o buraco negro em um ciclo de 8,7 anos. No ponto de maior aproximação, a distância cai para 12 unidades astronômicas, equivalente ao espaço entre a Terra e Saturno. Nessa proximidade, a estrela atinge velocidades superiores a 24.000 km/s, o que representa 8% da velocidade da luz, tornando-a o objeto mais rápido já registrado nessa região.

O rastreamento foi possível graças ao interferômetro do Very Large Telescope (VLTI), no Chile, equipado com o instrumento GRAVITY+. A técnica combina a luz de quatro telescópios de 8 metros para criar a resolução de um instrumento virtual 15 vezes mais preciso que um telescópio isolado. A precisão era indispensável, pois o brilho da S301 é dois bilhões de vezes menor que o de Betelgeuse.

O efeito de arrasto do espaço-tempo

A órbita compacta da S301 coloca a estrela em uma zona onde a curvatura do espaço-tempo é extrema. De acordo com a relatividade geral, um buraco negro em rotação não apenas atrai a matéria, mas "arrasta" o próprio tecido do espaço ao seu redor. Esse fenômeno, chamado efeito Lense-Thirring, provoca alterações graduais na trajetória de corpos próximos.

A trajetória atual da S301 sugere que ela não nasceu sozinha. A hipótese é que a estrela pertencia a um sistema binário. Ao se aproximar do Sagitário A*, as forças de maré gravitacionais romperam o par: enquanto a S301 ficou presa na órbita atual, a estrela companheira foi arremessada para fora da galáxia.

O próximo passo dos pesquisadores é confrontar os modelos teóricos com a medição real da órbita nos próximos anos. Esse monitoramento servirá para confirmar a velocidade de rotação do buraco negro e testar os limites da teoria de Einstein sob condições extremas de gravidade.