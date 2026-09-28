Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Para onde foram os oceanos de Marte?

Ciência

Evidências geológicas indicam que Marte abrigou rios, lagos e um vasto oceano no hemisfério norte bilhões de anos atrás. No entanto, a superfície do planeta apresenta uma escassez inesperada de rochas carbonatadas. Pela geoquímica, um corpo celeste com atmosfera rica em dióxido de carbono e grandes volumes de água líquida deveria ter acumulado depósitos massivos desses minerais.

каналы оттока на Марсе
Photo: commons.wikimedia by European Space Agency, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
каналы оттока на Марсе

Além da baixa quantidade, os carbonatos encontrados dividem-se em dois grupos distintos: amostras ricas em cálcio e ferro, e outras compostas quase exclusivamente por magnésio. A explicação anterior sugeria que a água reagia apenas com rochas máficas (ricas em ferro e magnésio). Contudo, dados de orbitadores e rovers revelam a presença abundante de feldspatos, minerais que na Terra compõem cerca de 60% da crosta continental e que, em Marte, concentram cálcio, sódio e alumínio.

Para testar a interação desses minerais, uma equipe do JAXA, da Universidade de Tóquio e do Instituto SETI, liderada por Chang-Chin Wang, utilizou o software PHREEQC Version 3. O modelo termoquímico simulou a dissolução de minerais e a síntese de novas estruturas em dois cenários: a difusão molecular lenta em águas paradas e a percolação descendente, onde a água subterrânea flui através de camadas porosas. As simulações abrangeram intervalos temporais de poucos anos até 100 mil anos.

Mecanismos de segregação e transporte

Os resultados explicam a divisão mineralógica observada. Rochas ricas em feldspato geram carbonatos de cálcio e ferro consistentemente em diversos ambientes. Já as camadas máficas produzem esses minerais apenas em períodos curtos; após esse intervalo, a química do processo migra para a formação de carbonatos de magnésio.

A simulação também revelou que a percolação subterrânea é mais eficiente na cristalização de carbonatos do que lagos estáticos. O fluxo hídrico dissolveu os minerais recém-formados próximos à superfície e os transportou para camadas profundas da crosta. Esse processo de migração vertical explica por que os carbonatos não estão visíveis na superfície, corroborando a teoria de que a água marciana também ficou retida em reservatórios profundos.

Essa mudança na compreensão do sistema geológico altera o foco de futuras missões. A busca por evidências de água antiga e possíveis vestígios biológicos deixa de priorizar a superfície imediata para focar em perfurações profundas, especialmente em regiões com alta incidência de feldspatos, onde a "cronologia" do resfriamento de Marte permanece preservada.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Redução de peso em 90 kg: Honda inova na arquitetura do CR-V
Carros
Redução de peso em 90 kg: Honda inova na arquitetura do CR-V
Garrafas PET viram painéis para estufas rurais e substituem filmes plásticos
Jardinagem
Garrafas PET viram painéis para estufas rurais e substituem filmes plásticos
Amido na marinada sela o frango e cria o brilho do Lo Mein em 20 minutos
Receitas e Culinária
Amido na marinada sela o frango e cria o brilho do Lo Mein em 20 minutos
Mais populares
A estética dos anos 90 e 2000 retorna às unhas, mas troca a automação química pelo controle manual

Do craquelado feito à mão com pigmentos cromados à volta do formato quadrado curto, a precisão técnica redefine a nostalgia.

A estética dos anos 90 e 2000 retorna às unhas, mas troca a automação química pelo controle manual
Abrigo multifuncional para gatos une design de móveis de jardim e refúgio animal
Abrigo multifuncional para gatos une design de móveis de jardim e refúgio animal
Botas de amarrar retornam no outono 2026: a troca do oversize por linhas arquitetônicas
Blush em pó volta a liderar pela previsibilidade que cremes não entregam
Confusão britânica sobre o Perimeter: o poder do sistema de defesa da Rússia Pravda.Ru Jornal 1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves
Espanha aumenta tempo de contribuição para aposentadoria integral a partir de 2027
Garrafas PET viram painéis para estufas rurais e substituem filmes plásticos
Alissosum: a escolha da variedade e a drenagem do solo definem a floração
Alissosum: a escolha da variedade e a drenagem do solo definem a floração
últimos materiais
BYD Seagull: O salto para o segmento A0 e o novo equilíbrio de espaço
Para onde foram os oceanos de Marte?
Confusão britânica sobre o Perimeter: o poder do sistema de defesa da Rússia
Golpe no Japão usa dados reais de reservas para extorquir turistas via SMS e e-mail
Panturrilhas fortes funcionam como um 'segundo coração' para reduzir o inchaço nas pernas
O sutiã push-up deixa de ser peça de sedução oculta e vira acessório de estilo no dia a dia
Redução de peso em 90 kg: Honda inova na arquitetura do CR-V
Governo de Moçambique investe milhões: transformações que vão surpreender
PSD e CDS-PP propõem restringir acesso ao SNS para estrangeiros não residentes
Baixa densidade óssea na coluna torácica associa-se a declínio cognitivo e danos cerebrais
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.