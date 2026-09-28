Para onde foram os oceanos de Marte?

Evidências geológicas indicam que Marte abrigou rios, lagos e um vasto oceano no hemisfério norte bilhões de anos atrás. No entanto, a superfície do planeta apresenta uma escassez inesperada de rochas carbonatadas. Pela geoquímica, um corpo celeste com atmosfera rica em dióxido de carbono e grandes volumes de água líquida deveria ter acumulado depósitos massivos desses minerais.

Photo: commons.wikimedia by European Space Agency, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ каналы оттока на Марсе

Além da baixa quantidade, os carbonatos encontrados dividem-se em dois grupos distintos: amostras ricas em cálcio e ferro, e outras compostas quase exclusivamente por magnésio. A explicação anterior sugeria que a água reagia apenas com rochas máficas (ricas em ferro e magnésio). Contudo, dados de orbitadores e rovers revelam a presença abundante de feldspatos, minerais que na Terra compõem cerca de 60% da crosta continental e que, em Marte, concentram cálcio, sódio e alumínio.

Para testar a interação desses minerais, uma equipe do JAXA, da Universidade de Tóquio e do Instituto SETI, liderada por Chang-Chin Wang, utilizou o software PHREEQC Version 3. O modelo termoquímico simulou a dissolução de minerais e a síntese de novas estruturas em dois cenários: a difusão molecular lenta em águas paradas e a percolação descendente, onde a água subterrânea flui através de camadas porosas. As simulações abrangeram intervalos temporais de poucos anos até 100 mil anos.

Mecanismos de segregação e transporte

Os resultados explicam a divisão mineralógica observada. Rochas ricas em feldspato geram carbonatos de cálcio e ferro consistentemente em diversos ambientes. Já as camadas máficas produzem esses minerais apenas em períodos curtos; após esse intervalo, a química do processo migra para a formação de carbonatos de magnésio.

A simulação também revelou que a percolação subterrânea é mais eficiente na cristalização de carbonatos do que lagos estáticos. O fluxo hídrico dissolveu os minerais recém-formados próximos à superfície e os transportou para camadas profundas da crosta. Esse processo de migração vertical explica por que os carbonatos não estão visíveis na superfície, corroborando a teoria de que a água marciana também ficou retida em reservatórios profundos.

Essa mudança na compreensão do sistema geológico altera o foco de futuras missões. A busca por evidências de água antiga e possíveis vestígios biológicos deixa de priorizar a superfície imediata para focar em perfurações profundas, especialmente em regiões com alta incidência de feldspatos, onde a "cronologia" do resfriamento de Marte permanece preservada.