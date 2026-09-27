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Morcegos escondem segredo há milhões de anos: origem europeia reescreve a história dos voadores

Ciência

A capacidade de voar e o uso da ecolocalização nos morcegos não surgiram do nada no registro fóssil do Eoceno; eles são o resultado de um processo que recua ao Paleoceno tardio, cerca de 60 milhões de anos atrás. Essa cronologia, reconstruída pelo consórcio Bat1K através da análise de 103 espécies de todas as 21 famílias atuais, desloca a origem dos quiropteros para a Europa, preenchendo um hiato onde as evidências físicas eram escassas ou tardias.

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Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
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A divergência entre Yinpterochiroptera e Yangochiroptera

A função atual de cada subordem reflete divisões genéticas profundas. O mapeamento filogenético confirmou a separação entre os Yinpterochiroptera (que englobam as raposas-voadoras e cinco famílias de morcegos) e os Yangochiroptera (as 15 famílias restantes). O ancestral comum possuía 26 pares de cromossomos, e a trajetória evolutiva foi marcada predominantemente por fusões cromossômicas, em vez de fragmentações.

Essa estrutura genética, quando confrontada com a morfologia de 44 espécies fósseis, revelou linhagens extintas que redefinem a história do grupo. A clade Eochiroptera, por exemplo, já apresentava ecolocalização laríngea, indicando que a ferramenta sensorial precedeu a diversificação massiva do grupo. Paralelamente, o espécime Aegyptonycteris knightae sugere a transição alimentar: a inclusão de vegetais em uma dieta essencialmente animal.

Rotas de dispersão e o gatilho térmico

A origem geográfica não coincide necessariamente com a distribuição atual. O modelo indica que a Europa foi o berço inicial, servindo como ponto de partida para a migração rumo à África e, posteriormente, para as Américas, Ásia e Austrália. O ponto de ruptura entre as subordens ocorreu no limite entre o Paleoceno e o Eoceno, coincidindo com o Máximo Térmico do Paleoceno-Eoceno, há 56 milhões de anos.

Enquanto os Yinpterochiroptera teriam se consolidado na África, os Yangochiroptera surgiram na Europa. Um detalhe geográfico crucial é a trajetória do superfamília Noctilionoidea: originados no continente europeu, eles teriam alcançado a América do Sul via América do Norte, possivelmente atravessando a ponte terrestre do Atlântico Norte, evidenciando que a geografia paleoclimática moldou a distribuição global dos morcegos.

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Author`s name Petr Ermilin
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