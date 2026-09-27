Anãs brancas explodem e confundem: o universo revela surpresa na expansão cósmica

O brilho de 2.884 supernovas do tipo Ia revela um comportamento inesperado na expansão do cosmos. Essas estrelas, que explodem ao final de sua vida como anãs brancas, funcionam como velas padrão: a luminosidade intrínseca é conhecida, o que permite medir a distância exata entre a Terra e a galáxia hospedeira.

Photo: livescience.com by ESA/ATG medialab is licensed under Free More Info Реконструкция атаки двух черных дыр на звезду в космосе

Ao cruzar a luminosidade observada com a velocidade de afastamento dessas galáxias, a equipe da Universidade de Queensland reconstruiu a cronologia da expansão espacial. Para evitar distorções, os pesquisadores recalibraram registros de diferentes telescópios e épocas, filtrando interferências de poeira cósmica, a massa das galáxias e o efeito de lentes gravitacionais, que distorce a luz ao passar por objetos massivos.

A instabilidade da energia escura

O sinal capturado aponta que a energia escura — a força que impulsiona a expansão do universo — não é constante. A cosmologia padrão assume que a densidade dessa energia permanece a mesma ao longo do tempo, mas os dados do catálogo sugerem uma evolução.

Essa anomalia não é isolada. O projeto DESI, ao analisar as ondas sonoras remanescentes do início do universo, encontrou um sinal convergente. Quando dois métodos independentes — a luz de supernovas e as oscilações acústicas bárionicas — indicam a mesma variabilidade, a natureza da energia escura deixa de ser uma constante matemática para se tornar um fenômeno dinâmico.

A confirmação de que a energia escura evolui altera a fronteira do conhecimento físico, pois oferece um caminho para reconciliar a relatividade geral com a mecânica quântica, teorias que divergem nas escalas cosmológicas. O limite atual da compreensão será testado com a inclusão de novos dados do programa DEBASS, que monitora explosões de supernovas em regiões mais próximas da Terra.