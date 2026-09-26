As cartas de Plínio transformam a erupção do Vesúvio em régua para datar vulcões

As cartas de Plínio, o Jovem, relatando a erupção do Vesúvio em 79 d. C., deixaram de ser apenas registros históricos para se tornarem a régua de calibração do método de datação argônio-argônio. Ao utilizar o texto como ponto de referência temporal fixo, pesquisadores conseguiram refinar a precisão com que se determina a idade de materiais vulcânicos.

Photo: Wikipedia by Bruno Rijsman, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Помпеи

A técnica mede a proporção de isótopos de argônio em rochas e minerais. O ganho de exatidão nos cálculos permite reconstruir a cronologia de erupções com maior rigor, dado que vulcões ativos ainda ameaçam populações em Nápoles, Cidade do México e Yogyakarta.

O estudo utilizou amostras de pomice de Oplontis, subúrbio de Pompeia, coletadas por Andrea Marzoli, da Universidade de Pádua, em 1998. O material, guardado por quase 30 anos, provém de camadas profundas de sedimentos. Em estratovulcões como o Vesúvio, a magma se estratifica, fazendo com que substâncias ricas em potássio, liberadas primeiro, se concentrem na base da camada de cinzas.

Escala de precisão e calibração

Para testar a metodologia, a equipe analisou oito amostras de sanidina, um mineral potássico. Uma análise preliminar realizada no ano passado datou a erupção em aproximadamente 1938 anos. Contudo, a aplicação da nova calibração, cruzada com os relatos de Plínio, ajustou a idade dos minerais para 1946 anos. A margem de erro foi de 0,4% em precisão e 0,7% em acurácia.

Esse nível de detalhamento permite vincular eventos geológicos a consequências biológicas com maior rigor, como a correlação exata entre a queda de um meteoro e extinções em massa. No caso do Vesúvio, a análise documental reduziu a janela de datação da erupção para apenas dois meses, dobrando a precisão das estimativas anteriores.

O modelo agora serve como ferramenta de calibração para a análise de radiocarbono, método predominante para materiais com menos de 55 mil anos. O objetivo final é integrar diferentes métodos de datação geológica sob uma abordagem matemática bayesiana, estabelecendo a análise de argônio-argônio como o padrão de referência.