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Isopreno e ozônio: a reação invisível que cria a névoa urbana

Ciência

Pesquisadores da Universidade da Califórnia, em Riverside, registraram a reação imediata que gera um dos componentes centrais do smog urbano. Até então, a ciência dependia de inferências baseadas nos produtos finais da decomposição para compreender a mecânica desse processo.

Промышленный смог над городом
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Промышленный смог над городом

O foco do estudo são os intermediários de Criegee, moléculas extremamente instáveis formadas quando o ozônio reage com o isopreno. Este gás, da família dos alcenos, é emitido anualmente em centenas de milhões de toneladas por florestas e vegetações. Embora o isopreno seja inócuo isoladamente, seu contato com o ozônio desencadeia a formação de aerossóis orgânicos secundários — partículas microscópicas que compõem a névoa urbana, dispersam a luz solar e penetram profundamente no sistema respiratório humano.

A captura do efêmero

A detecção dos intermediários de Criegee é complexa porque as moléculas se decompõem em frações de segundos. Para isolar esse instante, a equipe do professor Jingsong Zhang utilizou a espectroscopia de cavidade com anel (CRDS). O sistema faz com que o feixe de luz reflita repetidamente entre espelhos, permitindo registrar compostos em concentrações mínimas no momento exato da criação, antes da fase de decaimento.

O grupo de Zhang já havia monitorado processos similares em alcenos mais simples. O isopreno, porém, apresenta uma estrutura molecular mais complexa e exerce um papel determinante na química atmosférica global.

O fluxo da poluição

A observação direta altera a compreensão sobre a origem da poluição do ar. Como a emissão de isopreno pela vegetação ocorre em escala massiva e é incontrolável, o ponto de intervenção desloca-se para a redução do ozônio troposférico. O ozônio atua como o gatilho que converte emissões naturais em smog.

Para mitigar esse efeito, a redução deve focar nos precursores do ozônio: óxidos de nitrogênio e compostos orgânicos voláteis. Os dados agora permitem refinar modelos de previsão da qualidade do ar e a formação de partículas finas. O próximo passo da pesquisa será analisar a interação do ozônio com os pinenos, outro grupo de compostos emitidos por árvores.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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