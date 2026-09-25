Milhares de moléculas orgânicas: meteoritos eram fábricas químicas, não simples entregadores

A visão tradicional de que meteoritos funcionaram como simples entregadores de ingredientes prontos para a vida — como aminoácidos e açúcares — ignorava a maior parte da carga. Durante décadas, a ciência buscou moléculas específicas e já conhecidas, descartando o restante do material como ruído. O trabalho de Joseph Fry-Jones, do National High Magnetic Field Laboratory e da Universidade Estadual da Flórida, revela que esse "ruído" é, na verdade, a essência da química pré-biótica.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Метеорит

O viés da seleção molecular

O método clássico de análise operava por exclusão: amostras eram lavadas com água ou ácido para extrair glicinas ou uracilas, enquanto tudo o que não se dissolvia ou não se encaixava em fórmulas prévias era ignorado. Fry-Jones focou justamente na Matéria Orgânica Solúvel (SOM), que compõe a massa principal de orgânicos nos condritos carbonáceos.

A equipe analisou os meteoritos Murchison (1969) e Aguas Zarcas (2019). Para evitar a perda de dados, substituíram o solvente único por um sistema de quatro substâncias com polaridades distintas: metanol, etanol, clorofórmio e tolueno. Essa abordagem permitiu segmentar a matéria orgânica desde cadeias abertas com nitrogênio e oxigênio até anéis aromáticos pesados e oleosos.

Da massa à arquitetura molecular

Para decifrar a natureza dessas substâncias, os pesquisadores cruzaram dois métodos de precisão extrema. Um espectrômetro de massas supercondutor, com campo magnético de 21 Tesla, definiu a massa dos compostos com uma margem de erro inferior à massa de um elétron.

Paralelamente, o microscópio de força atômica (AFM) do Brookhaven National Laboratory permitiu a visualização direta. Percy Zal utilizou uma molécula de monóxido de carbono na ponta da agulha do microscópio para tatear a superfície da amostra, mapeando a estrutura dos anéis orgânicos. Enquanto o espectrômetro fornecia a fórmula química, o AFM entregava a planta arquitetônica da molécula.

A complexidade do caos abiótico

O volume de dados altera a escala da complexidade química no espaço. No meteorito Murchison, foram identificadas mais de 66 mil fórmulas moleculares únicas; no Aguas Zarcas, o número superou 91 mil. Algumas dessas estruturas alcançam 70 átomos de carbono e 20 de oxigênio.

Um ponto central são os compostos organometálicos. O espectrômetro detectou abundância de moléculas com ferro e magnésio ligadas a longas cadeias de carbono (acima de 35 átomos). Mesmo pertencendo ao mesmo tipo de asteroide, os dois meteoritos apresentaram perfis distintos: o magnésio orgânico é significativamente mais frequente no Murchison.

Essa evidência reposiciona os meteoritos: eles não eram recipientes estéreis transportando kits de aminoácidos, mas reservatórios petroquímicos com centenas de milhares de compostos diversos. A química orgânica complexa operava no Sistema Solar muito antes de qualquer sistema biológico, embora o mecanismo que converteu essa "fábrica abiótica" em vida permaneça indefinido.