Físicos de Stanford observam salto quântico do som pela primeira vez na história

O som, habitualmente percebido como uma onda contínua, comporta-se de forma descontínua em escalas microscópicas. Físicos da Universidade de Stanford registraram o chamado salto quântico do som, observando que a energia não decai suavemente, mas em degraus discretos. Essas unidades de vibração são os fônons: não partículas isoladas, mas o movimento coordenado de milhões de átomos.

Photo: pxhere.com by rafabendo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Микрофон

A barreira da observação

O desafio reside na fragilidade do estado quântico; qualquer interação externa costuma colapsar o sistema antes que a medição ocorra. Para contornar isso, a equipe utilizou um ressonador mecânico fabricado com tecnologia de microchips, que retém a vibração por dois milissegundos. Esse tempo é suficiente para que um qubit supercondutor, conectado ao dispositivo, atue como detector. O circuito elétrico do qubit monitorou a vibração sem distorcer a dinâmica do sistema, permitindo a captura exata do momento em que um fônon saltou do nível de energia 1 para o 0.

Diferença entre modelos

Até então, saltos quânticos eram documentados em íons (1986) e fótons (2007). A natureza do som, por envolver a massa de múltiplos átomos em vez de partículas elementares ou luz, tornava a detecção significativamente mais complexa. A diferença observada agora confirma que a quantização da energia se aplica a vibrações mecânicas macroscópicas, e não apenas a entidades subatômicas.

Aplicações da evidência

A capacidade de isolar esses saltos, detalhada na revista Science, oferece um caminho para reduzir erros em computação quântica, permitindo identificar o instante exato da perda de informação em sistemas instáveis. Além disso, a integração entre ressonador e qubit abre a possibilidade de criar sensores com sensibilidade suficiente para detectar moléculas individuais de proteínas em células vivas.