Infecções graves caem de 2,00 para 0,05 por ano com terapia gênica na síndrome de Wiskott-Aldrich

Para quem não encontra um doador de medula compatível, a síndrome de Wiskott-Aldrich — que combina imunodeficiência, eczema e sangramentos constantes — costuma ter um prognóstico severo. Um estudo publicado no The New England Journal of Medicine testou se a terapia gênica pode alterar esse curso em pacientes com a forma grave da doença.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Регенерация мозга после инсульта с помощью стволовых клеток

Como a intervenção altera a biologia do paciente

O tratamento com etuvitidigene autotemcel (Waskyra) utiliza a técnica ex vivo: células-tronco do próprio paciente são coletadas e modificadas em laboratório. Um vetor lentiviral insere o DNA do gene WAS funcional, corrigindo a deficiência da proteína WASP, essencial para a estrutura das células sanguíneas. Após a preparação com rituximabe, as células corrigidas retornam ao corpo.

O que mudou nos desfechos clínicos

O grupo de 27 pacientes (com idades entre 1 e 35 anos; mediana de 2,6 anos) apresentou resultados consistentes ao longo de cinco anos. A sobrevida foi de 96%, com apenas um óbito causado por doença neurológica preexistente.

A redução nos eventos clínicos por pessoa ao ano foi drástica:

Infecções graves: caíram de 2,00 para 0,05 após cinco anos.

caíram de 2,00 para 0,05 após cinco anos. Sangramentos moderados a graves: recuaram de 2,00 para 0,02 no mesmo período.

recuaram de 2,00 para 0,02 no mesmo período. Hospitalizações: baixaram de 2,85 para 0,09.

Em termos de dependência terapêutica, a maioria deixou de precisar de transfusões de plaquetas em nove meses. Todos interromperam o uso contínuo de imunoglobulinas e o eczema desapareceu em todos os casos. Vinte e cinco dos 27 pacientes abandonaram o uso de antimicrobianos profiláticos, com mediana de 405 dias após a intervenção.

Impacto na vida real e segurança

A recuperação imunológica permitiu que todos os participantes abandonassem o isolamento após três anos. Mais de 80% voltaram a frequentar a escola e metade iniciou a prática de esportes. A resposta a vacinas, inclusive as atenuadas, foi adequada na maioria dos casos.

Quanto à segurança, o efeito colateral mais comum foi a infecção por cateter venoso central. As análises genéticas não detectaram oncogênese insercional ou proliferação clonal anômala, riscos comuns em terapias com vetores virais.

O fármaco, desenvolvido pela Fondazione Telethon, já tem aprovação prevista para dezembro de 2025 nos Estados Unidos e janeiro de 2026 na União Europeia.