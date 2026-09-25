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Beta Pictoris b: Primeiro campo magnético de um exoplaneta é detectado via emissões de rádio

Ciência

Um sinal instável, composto por surtos repetitivos entre 0,85 e 3,5 GHz, emergiu do sistema Beta Pictoris. O rastro foi capturado pelo interferômetro MeerKAT entre 2025 e 2026, revelando uma polarização circular de até 70%. Esse comportamento físico indica a movimentação de partículas carregadas presas em um campo magnético, um processo análogo ao que gera as auroras polares no Sistema Solar.

Гейзер
Photo: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Гейзер

O rastro do campo magnético

A localização do sinal coincidiu com as coordenadas de Beta Pictoris b, um gigante gasoso 12 vezes mais massivo que Júpiter, afastado 1,5 bilhão de quilômetros de sua estrela. A estrela central e o planeta vizinho, Beta Pictoris c, foram descartados como fontes. A análise da frequência desses surtos permitiu calcular a intensidade do campo magnético do planeta: no mínimo 1,25 kilogauss.

Este dado representa a primeira medição direta de um campo magnético em um exoplaneta. O valor converge com modelos teóricos para gigantes gasosos jovens e massivos, condizente com a idade do sistema, de apenas 23 milhões de anos.

A dinâmica da rotação e a potência do sinal

A periodicidade dos surtos sugere a rotação do planeta sobre seu próprio eixo, estimada em nove horas. Em uma das sessões de observação, o intervalo entre o primeiro e o terceiro surto foi de oito horas, embora a confirmação definitiva dependa de monitoramento prolongado.

Hipóteses alternativas, como a influência do vento estelar ou a interação com uma lua hipotética, foram testadas. Em ambos os cenários, a potência calculada do sinal seria significativamente menor do que a potência real registrada pelo MeerKAT.

A detecção via emissão de rádio abre a possibilidade de mapear a perda de atmosfera de outros mundos sob a pressão do vento estelar e sondar a composição interna de planetas distantes. Uma lista de gigantes gasosos candidatos já foi elaborada, mas o avanço dependerá da próxima geração de radiotelescópios, com sensibilidade superior à atual.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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