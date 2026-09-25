A forma da Terra está mudando: polos sobem enquanto o equador cede

A forma geométrica da Terra está em transformação. O derretimento das calotas polares alterou o equilíbrio de massas do planeta, provocando um movimento divergente: enquanto a superfície sólida da crosta se eleva nos polos, a configuração gravitacional da Terra desloca-se em sentido oposto. Segundo a pesquisa de S. Kotsakis, publicada no Journal of Geophysical Research: Solid Earth, a redução da pressão glacial nos polos permite que a crosta suba, enquanto a água resultante desse degelo migra para os oceanos, sobrecarregando o assoalho equatorial.

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O mecanismo de deformação da litosfera

A litosfera reage fisicamente à variação de carga superficial. Quando massas de gelo se acumulam, a crosta sofre deflexão; quando o gelo desaparece, inicia-se um processo de recuperação elástica. Esse fenômeno, conhecido como ajuste isostático glacial, já ocorria desde o fim da última era glacial, mas a aceleração atual do degelo na Groenlândia e na Antártida intensificou esse fluxo.

A saída do gelo funciona como a liberação de uma mola comprimida, impulsionando as regiões polares para cima. Contudo, a massa não desaparece, apenas muda de estado e local: a água flui para as bacias oceânicas, aumentando a pressão sobre o fundo do mar em latitudes menores. Dados de Sistemas Globais de Navegação por Satélite (GNSS) confirmam que as linhas de costa e o assoalho oceânico se movem em direções opostas, evidenciando que a redistribuição hídrica altera a estrutura física do globo.

A divergência entre a forma física e o geoide

A análise revela um paradoxo entre a topografia real e o geoide — a representação do campo gravitacional da Terra baseada na distribuição de massa. Enquanto sensores GNSS medem o deslocamento físico da rocha, a gravidade responde apenas à densidade e ao posicionamento da massa. Até o final da década de 1990, essas variações seguiam modelos previsíveis de ajuste pós-glacial, mas a tendência mudou.

Geometricamente, a Terra tende a se tornar mais esférica, pois os polos sobem e o equador cede. No entanto, gravitacionalmente, o planeta parece mais achatado. Isso ocorre porque a água, ao migrar dos polos para o equador, transporta consigo a massa, concentrando a atração gravitacional na região central do globo.

Essa distinção é fundamental para a geofísica: a topografia física reflete a resposta da crosta à descompressão, enquanto o potencial gravitacional reflete o novo centro de massa do sistema hídrico planetário.

Precisão milimétrica na medição geodésica

A detecção desses processos exige a precisão da geodésia espacial. O estudo de Kotsakis utilizou séries temporais de 1997 a 2015, capazes de capturar deslocamentos de frações de milímetro por ano. Os dados mostram um aumento consistente no rebaixamento do solo equatorial e na ascensão das zonas polares.

Essas medições transformam a geodésia em um termômetro da dinâmica climática, permitindo observar a pulsação do planeta conforme bilhões de toneladas de água se redistribuem globalmente.

Forma Geométrica (Sólida) Figura Gravitacional (Geoide) Torna-se menos achatada (mais esférica) Torna-se mais achatada nos polos Reage à descompressão da crosta (fim do gelo) Reage ao deslocamento da massa de água Medida por estações terrestres e GNSS Fixada por alterações na órbita de satélites

Esclarecimentos técnicos sobre a morfologia terrestre

Por que a Terra é achatada nos polos?

O achatamento é resultado da força centrífuga gerada pela rotação do planeta. Isso faz com que o raio equatorial seja aproximadamente 21 quilômetros maior que o polar.

Como o degelo eleva a terra firme?

As camadas de gelo exercem uma pressão de bilhões de toneladas, empurrando a litosfera para dentro do manto. Com o derretimento, a carga é removida e a crosta retorna lentamente à sua posição original.

O que é o geoide?

É a superfície equipotencial da gravidade, imaginando-se o nível do oceano estendido por baixo dos continentes. Ele mapeia as irregularidades do campo gravitacional terrestre.

Essas mudanças são visíveis do espaço?

Não. As deformações ocorrem em escalas de milímetros anuais. Visualmente, a Terra permanece como uma esfera quase perfeita; a alteração é detectável apenas por instrumentação de alta precisão.