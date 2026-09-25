Rochas magmáticas em Jezero revelam três fases de interação com a água em Marte

O rover Perseverance encontrou um paradoxo geológico na cratera Jezero. Enquanto imagens de satélite sugeriam a presença de rochas sedimentares vindas de antigos desertos, a análise in loco revelou rochas magmáticas ricas em olivina. Esse desvio de expectativa mudou o foco da investigação para a química da água marciana.
A olivina se forma durante o resfriamento do magma ou via atividade vulcânica, atuando como um registro físico do momento de sua criação e das alterações subsequentes. Utilizando o instrumento SuperCam para análise de luz refletida, a missão examinou 185 alvos na zona geológica conhecida como Margin Unit.
Dados publicados na Communications Earth & Environment indicam que as rochas da Margin Unit passaram por três estágios de interação com a água. O nível de alteração varia conforme a altitude do terreno:
A cronologia dessas transformações divide-se em três fases:
O interesse reside no mecanismo químico: na Terra, a interação da água com minerais de olivina libera hidrogênio, que serve de fonte energética para certos micro-organismos. O resultado dessa reação são os carbonatos e a sílica, minerais com alta capacidade de preservar bioassinaturas.
Para Candice Bedford, autora principal do estudo na Universidade de Purdue, a Margin Unit funciona como um ponto de convergência de sistemas hídricos. Como a cratera Jezero abriga um dos maiores acúmulos de carbonatos de Marte, a descoberta altera a compreensão sobre a viabilidade de vida no planeta em seus períodos iniciais.
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O modelo dispensa a rede elétrica para recarga, mas a inclusão do sistema híbrido eleva a massa do veículo para até 1.830 kg.