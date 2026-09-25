Rochas magmáticas em Jezero revelam três fases de interação com a água em Marte

O rover Perseverance encontrou um paradoxo geológico na cratera Jezero. Enquanto imagens de satélite sugeriam a presença de rochas sedimentares vindas de antigos desertos, a análise in loco revelou rochas magmáticas ricas em olivina. Esse desvio de expectativa mudou o foco da investigação para a química da água marciana.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Марсоход Perseverance исследует породы

A olivina se forma durante o resfriamento do magma ou via atividade vulcânica, atuando como um registro físico do momento de sua criação e das alterações subsequentes. Utilizando o instrumento SuperCam para análise de luz refletida, a missão examinou 185 alvos na zona geológica conhecida como Margin Unit.

A estratificação da alteração química

Dados publicados na Communications Earth & Environment indicam que as rochas da Margin Unit passaram por três estágios de interação com a água. O nível de alteração varia conforme a altitude do terreno:

Cumes (~2350 m): a rocha mantém a química e a textura de olivina resfriada lentamente, sem sinais de contato com a água.

a rocha mantém a química e a textura de olivina resfriada lentamente, sem sinais de contato com a água. Zonas baixas (265 m abaixo dos cumes): áreas onde provavelmente existiu um lago antigo apresentam sinais de processamento químico complexo.

A cronologia dessas transformações divide-se em três fases:

Fase 1: circulação de águas subterrâneas neutras ou ricas em CO2. A reação com a olivina formou cristas de carbonato em fendas, que permaneceram na superfície após a erosão das camadas mais macias. Fase 2: influência de um paleo-lago ou mudança na composição hídrica. Surgiu a sílica (silicatos), subproduto da conversão de olivina em carbonatos, especialmente nas rochas situadas abaixo do nível da água. Fase 3: passagem de água quente por fraturas recentes. Na parte leste da zona, surgiram veios de sulfato de cálcio com inclusões de fluorita, com espessura de cerca de 25 cm. A presença de fluorita é um indicador direto de atividade hidrotermal.

Implicações para a habitabilidade

O interesse reside no mecanismo químico: na Terra, a interação da água com minerais de olivina libera hidrogênio, que serve de fonte energética para certos micro-organismos. O resultado dessa reação são os carbonatos e a sílica, minerais com alta capacidade de preservar bioassinaturas.

Para Candice Bedford, autora principal do estudo na Universidade de Purdue, a Margin Unit funciona como um ponto de convergência de sistemas hídricos. Como a cratera Jezero abriga um dos maiores acúmulos de carbonatos de Marte, a descoberta altera a compreensão sobre a viabilidade de vida no planeta em seus períodos iniciais.