Experimento na revista Nature descreve camundongos com 90% de tecido nervoso humano

Pesquisadores da Universidade de Stanford desenvolveram camundongos híbridos cujo córtex cerebral é composto por mais de 90% de tecido nervoso humano. O experimento, detalhado na revista Nature, altera a composição biológica do cérebro do animal para criar um modelo de estudo de doenças humanas.

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Desativação genética e substituição tecidual

Para abrir espaço às células humanas, a equipe utilizou engenharia genética para desligar o gene Esco2 em embriões de roedores. A ausência desse gene provoca a morte de células precursoras, resultando em animais que nascem quase sem neocórtex e hipocampo, áreas responsáveis pelo pensamento e memória.

Nesse vazio biológico, o tecido humano se desenvolveu e replicou a estrutura cortical. O processo incluiu a formação de neurônios da quinta camada, que cresceram profundamente até atingir a medula espinhal. Os cientistas também identificaram neurônios de von Economo, células encontradas naturalmente apenas em humanos, primatas, baleias e elefantes.

Impacto funcional no organismo

Os animais atingiram a idade adulta e mantiveram a mobilidade, embora tenham apresentado mudanças no comportamento espontâneo e na coordenação das patas. O tecido humano compensou parcialmente a ausência do cérebro original: testes de memória de curto prazo mostraram resultados similares aos de camundongos saudáveis, mas não houve aumento no nível de inteligência geral.

Simulação de patologias e resposta celular

A técnica de "xenocorticação" permite simular doenças humanas em um organismo vivo. Para mimetizar a hipóxia perinatal — causa da paralisia cerebral infantil -, os pesquisadores reduziram a concentração de oxigênio na câmara dos animais de 21% para 5%.

A resposta foi celular: os neurônios humanos ativaram a proteína HIF1α, que desencadeou a angiogênese (crescimento de vasos sanguíneos) e atraiu células inflamatórias. Esse mecanismo biológico alterou a marcha dos camundongos, validando a precisão do modelo.

A plataforma serve para testar fármacos contra epilepsia, autismo e esquizofrenia em células humanas funcionais, superando a limitação de modelos animais convencionais. O uso de neurônios humanos reduz a distância entre o teste laboratorial e o ensaio clínico, pois a reação tecidual é mais fiel à biologia humana do que a de roedores. Devido aos riscos éticos, os experimentos são monitorados por comitês de bioética de Stanford.