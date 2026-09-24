Cratera Jezero: magma vulcânico e água quente substituem a ideia de sedimentos em Marte

Imagens de órbita sugeriam camadas de sedimentos em Jezero, mas o contato direto do rover Perseverance revelou algo diferente: a borda da antiga bacia é feita de magma vulcânico solidificado. O sinal veio do SuperCam, que utilizou laser para decompor a composição química das rochas, identificando a presença massiva de olivina — um mineral rico em ferro e magnésio que se forma sob altas temperaturas nas profundezas do solo.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Марсоход бурит камень с потенциальными следами жизни

Da base magmática às veias minerais

A olivina é instável diante da água, tendendo a se decompor rapidamente. O fato de ela persistir, mas apresentar veios de outros minerais, indica que o terreno não foi apenas banhado por água, mas transformado por ela em etapas distintas. Ao analisar mais de 185 pontos, a missão notou que as rochas na parte inferior da encosta apresentam maior alteração química, sugerindo que a interação entre o fluido e a rocha foi prolongada.

A sequência de eventos revela três ondas de atividade hídrica:

Águas subterrâneas carbonatadas: O primeiro ciclo envolveu águas ricas em CO2 que reagiram com a olivina. O resultado foram preenchimentos de carbonatos nas fendas da rocha. Como esses minerais são mais resistentes que a base vulcânica, eles permanecem hoje como saliências na superfície após a erosão eólica.

O primeiro ciclo envolveu águas ricas em CO2 que reagiram com a olivina. O resultado foram preenchimentos de carbonatos nas fendas da rocha. Como esses minerais são mais resistentes que a base vulcânica, eles permanecem hoje como saliências na superfície após a erosão eólica. Deposição de sílica: Um segundo estágio depositou sílica nos poros das rochas, especialmente nas camadas que ficavam abaixo da linha costeira do antigo lago.

Um segundo estágio depositou sílica nos poros das rochas, especialmente nas camadas que ficavam abaixo da linha costeira do antigo lago. Atividade hidrotermal: O sinal mais recente são veios de fluorita de até 25 centímetros. A cristalização da fluorita exige a circulação de água quente, o que desloca a interpretação de "poças superficiais" para um sistema de circulação térmica profunda, alimentado pelo calor interno do planeta.

O potencial energético para a vida

A transição do entendimento — de um lago sedimentar para um sistema vulcânico alterado por água — muda a estratégia de busca por bioassinaturas. Na Terra, a reação química entre a água e a olivina libera hidrogênio livre, um combustível energético para microrganismos quimiolitotróficos, que prosperam sem a necessidade de luz solar.

A identificação desses minerais não é uma prova de vida, mas delimita as zonas onde o metabolismo microbiano teria a maior viabilidade química. O rover não encontrou apenas água, mas a evidência de um sistema energético ativo que operou há bilhões de anos.

Atualmente, a fronteira do conhecimento reside na natureza exata desses fluidos e na duração de cada ciclo. Enquanto a superfície do planeta é hostil, a presença de fluorita e a alteração da olivina confirmam que as profundezas de Jezero foram, por certo tempo, um reator químico capaz de sustentar a biologia.