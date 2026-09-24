Cratera Jezero: magma vulcânico e água quente substituem a ideia de sedimentos em Marte

Imagens de órbita sugeriam camadas de sedimentos em Jezero, mas o contato direto do rover Perseverance revelou algo diferente: a borda da antiga bacia é feita de magma vulcânico solidificado. O sinal veio do SuperCam, que utilizou laser para decompor a composição química das rochas, identificando a presença massiva de olivina — um mineral rico em ferro e magnésio que se forma sob altas temperaturas nas profundezas do solo.
A olivina é instável diante da água, tendendo a se decompor rapidamente. O fato de ela persistir, mas apresentar veios de outros minerais, indica que o terreno não foi apenas banhado por água, mas transformado por ela em etapas distintas. Ao analisar mais de 185 pontos, a missão notou que as rochas na parte inferior da encosta apresentam maior alteração química, sugerindo que a interação entre o fluido e a rocha foi prolongada.
A sequência de eventos revela três ondas de atividade hídrica:
A transição do entendimento — de um lago sedimentar para um sistema vulcânico alterado por água — muda a estratégia de busca por bioassinaturas. Na Terra, a reação química entre a água e a olivina libera hidrogênio livre, um combustível energético para microrganismos quimiolitotróficos, que prosperam sem a necessidade de luz solar.
A identificação desses minerais não é uma prova de vida, mas delimita as zonas onde o metabolismo microbiano teria a maior viabilidade química. O rover não encontrou apenas água, mas a evidência de um sistema energético ativo que operou há bilhões de anos.
Atualmente, a fronteira do conhecimento reside na natureza exata desses fluidos e na duração de cada ciclo. Enquanto a superfície do planeta é hostil, a presença de fluorita e a alteração da olivina confirmam que as profundezas de Jezero foram, por certo tempo, um reator químico capaz de sustentar a biologia.
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