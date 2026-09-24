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Cratera Jezero: magma vulcânico e água quente substituem a ideia de sedimentos em Marte

Ciência

Imagens de órbita sugeriam camadas de sedimentos em Jezero, mas o contato direto do rover Perseverance revelou algo diferente: a borda da antiga bacia é feita de magma vulcânico solidificado. O sinal veio do SuperCam, que utilizou laser para decompor a composição química das rochas, identificando a presença massiva de olivina — um mineral rico em ferro e magnésio que se forma sob altas temperaturas nas profundezas do solo.

Марсоход бурит камень с потенциальными следами жизни
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Марсоход бурит камень с потенциальными следами жизни

Da base magmática às veias minerais

A olivina é instável diante da água, tendendo a se decompor rapidamente. O fato de ela persistir, mas apresentar veios de outros minerais, indica que o terreno não foi apenas banhado por água, mas transformado por ela em etapas distintas. Ao analisar mais de 185 pontos, a missão notou que as rochas na parte inferior da encosta apresentam maior alteração química, sugerindo que a interação entre o fluido e a rocha foi prolongada.

A sequência de eventos revela três ondas de atividade hídrica:

  • Águas subterrâneas carbonatadas: O primeiro ciclo envolveu águas ricas em CO2 que reagiram com a olivina. O resultado foram preenchimentos de carbonatos nas fendas da rocha. Como esses minerais são mais resistentes que a base vulcânica, eles permanecem hoje como saliências na superfície após a erosão eólica.
  • Deposição de sílica: Um segundo estágio depositou sílica nos poros das rochas, especialmente nas camadas que ficavam abaixo da linha costeira do antigo lago.
  • Atividade hidrotermal: O sinal mais recente são veios de fluorita de até 25 centímetros. A cristalização da fluorita exige a circulação de água quente, o que desloca a interpretação de "poças superficiais" para um sistema de circulação térmica profunda, alimentado pelo calor interno do planeta.

O potencial energético para a vida

A transição do entendimento — de um lago sedimentar para um sistema vulcânico alterado por água — muda a estratégia de busca por bioassinaturas. Na Terra, a reação química entre a água e a olivina libera hidrogênio livre, um combustível energético para microrganismos quimiolitotróficos, que prosperam sem a necessidade de luz solar.

A identificação desses minerais não é uma prova de vida, mas delimita as zonas onde o metabolismo microbiano teria a maior viabilidade química. O rover não encontrou apenas água, mas a evidência de um sistema energético ativo que operou há bilhões de anos.

Atualmente, a fronteira do conhecimento reside na natureza exata desses fluidos e na duração de cada ciclo. Enquanto a superfície do planeta é hostil, a presença de fluorita e a alteração da olivina confirmam que as profundezas de Jezero foram, por certo tempo, um reator químico capaz de sustentar a biologia.

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Author`s name Petr Ermilin
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