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Dinodontosaurus e a revisão da idade dos dinossauros mais antigos da Tanzânia

Ciência

A descoberta do Dinodontosaurus isiyavamanda, um sinapsídeo herbívoro na Tanzânia, altera a cronologia dos fósseis encontrados na região. A presença desse parente distante dos mamíferos, datado de cerca de 240 milhões de anos, nos mesmos estratos de supostos dinossauros primitivos, coloca em xeque o título de "mais antigos do mundo" atribuído a esses últimos.

Археологические раскопки
Photo: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Археологические раскопки

O rastro geográfico como relógio geológico

Até então, a idade dos sedimentos tanzanianos era estimada por analogia às rochas da África do Sul, situando-os no Triássico Médio. O ponto de inflexão surge com a identificação do gênero Dinodontosaurus na África, anteriormente registrado apenas na América do Sul. A datação radiométrica indica que as camadas sul-americanas são até 10 milhões de anos mais jovens que as sul-africanas. Se as rochas da Tanzânia forem equivalentes às da América do Sul, os fósseis tanzanianos são mais recentes do que se supunha.

A reclassificação baseou-se na anatomia do crânio e da mandíbula inferior. Um dos espécimes permanecia anônimo no Museu de História Natural de Londres desde 1963; a comparação deste esqueleto com fragmentos posteriores permitiu a definição da nova espécie, batizada em homenagem ao povo Vamanda, local da descoberta.

Coexistência e nichos ecológicos

A ocorrência de um mesmo gênero em continentes distintos refina a linha do tempo da emergência dos dinossauros. Agora, pesquisadores da Universidade de Bristol e outras instituições analisam o esqueleto pós-craniano para investigar a biomecânica dos dicinodontes. O objetivo é decifrar quais diferenças estruturais e comportamentais permitiam que múltiplas espécies de grandes herbívoros dividissem os ecossistemas do Triássico sem competir diretamente pelo mesmo recurso.

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Author`s name Petr Ermilin
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