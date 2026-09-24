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A crosta terrestre na zona de Turkana caiu para 13 km e torna a divisão da África irreversível

Ciência

A crosta terrestre na região do Vale do Rift, entre o Quênia e a Etiópia, atingiu um estado de fragilidade física que torna a fragmentação do continente africano um processo inevitável. Pesquisadores da Universidade de Colúmbia identificaram um afinamento crítico da litosfera na zona de Turkana, sinalizando que a separação tectônica deixou de ser uma hipótese teórica para se tornar uma realidade geológica em curso.

Африка раскалывается: новый океан формируется быстрее, чем кто-либо предсказывал
Photo: The Daily Galaxy --Great Discoveries Channel is licensed under public domain
Африка раскалывается: новый океан формируется быстрее, чем кто-либо предсказывал

A mecânica do rompimento

O movimento das placas tectônicas opera em escalas temporais que transcendem a observação humana imediata, mas a medição direta da espessura da crosta revela a magnitude do processo atual. A Placa Africana já se dividiu em dois blocos: a Placa Núbia, a oeste, e a Placa Somali, a leste, que engloba a costa oriental e Madagáscar.

O ponto de ruptura concentra-se na zona de Turkana. Enquanto a espessura média da crosta terrestre é de aproximadamente 35 quilômetros, as medições nessa região registraram a queda para apenas 13 quilômetros. Para a geologia, o limite de 15 quilômetros representa o ponto de não retorno; abaixo desse patamar, a integridade estrutural da litosfera é comprometida, tornando o colapso irreversível.

Do rift ao oceano

Com a redução da espessura da crosta, a resistência mecânica diminui, permitindo que a pressão do magma ascendente force a superfície. Esse processo altera a composição do relevo, substituindo a crosta continental por assoalho oceânico. À medida que a fenda se expande, a intrusão das águas do Oceano Índico é a consequência física direta, isolando a porção oriental do continente.

Parâmetro Geológico Medição / Dado
Espessura média da crosta 35 km
Espessura na zona de Turkana 13 km
Limite crítico de ruptura 15 km
Placas em divergência Núbia e Somali

A transição para um novo oceano não é instantânea, mas gradual, ocorrendo ao longo de milhões de anos. No entanto, a instabilidade tectônica imediata manifesta-se no aumento da atividade sísmica e vulcânica, alterando o fluxo térmico do solo e forçando a adaptação dos ecossistemas locais.

Reconfiguração geográfica

O resultado final desse processo será a transformação da Etiópia, do Quênia e da Somália em uma massa terrestre isolada — um grande arquipélago ou ilha no Oceano Índico. Essa mudança de escala geográfica redefinirá as rotas marítimas e alterará a distribuição climática do Hemisfério Sul.

Além da mudança no mapa, a atividade tectônica promove a liberação de gases e modifica o equilíbrio térmico da região, criando novos nichos ecológicos e alterando a distribuição de espécies conforme a barreira física entre as massas de terra se consolida.

Análise de riscos e prazos

Embora a separação seja irreversível, a velocidade de divergência das placas é de poucos milímetros por ano. Isso significa que a formação de um novo oceano é um evento de escala geológica, não humana. Para as populações locais, o risco imediato não é a inundação, mas a frequência de terremotos e a atividade vulcânica inerente à zona de rift.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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