Sono de 8 horas não garante descanso se houver consumo de cafeína

Dormir oito horas por noite não garante que o cérebro tenha descansado. Pesquisadores da Universidade de Wrocław, em estudo publicado na revista Nutrients, descobriram que a cafeína degrada a qualidade do sono mesmo em pessoas que não têm dificuldade para pegar no sono ou interrupções durante a noite.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Эксперимент по лишению сна

O que muda na atividade cerebral?

Para chegar a esse resultado, a equipe não se baseou apenas no tempo total de repouso, mas utilizou a eletroencefalografia (EEG) para monitorar a atividade cerebral em tempo real. O foco foi a atividade de ondas lentas, que é o indicador biológico do sono profundo e da capacidade de recuperação do organismo.

Os dados revelaram que a cafeína suprime essas ondas lentas. Na prática, o padrão cerebral se desloca para um estado mais próximo da vigília. O resultado é que, embora o indivíduo acredite ter dormido bem por não ter acordado durante a madrugada, o cérebro não atingiu a profundidade necessária para a restauração plena.

A armadilha da percepção subjetiva

Donata Kurpas, especialista em medicina familiar e coautora do estudo, alerta que a sensação de estar descansado nem sempre coincide com a realidade neurofisiológica. Esse descompasso cria um ciclo: a pessoa acorda com a ilusão de um sono reparador, mas sente queda de energia no meio do dia. Para compensar, consome mais café, o que prejudica a estrutura do sono na noite seguinte.

Fatores que determinam o impacto

O problema não reside apenas no horário da última xícara. A profundidade do sono é afetada pela dose total diária de cafeína, a idade do indivíduo, o nível de estresse e a velocidade com que cada metabolismo processa a substância. Por isso, mesmo o consumo matinal pode comprometer as funções restauradoras do cérebro ao chegar a noite.