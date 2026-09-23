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Dados da Nature indicam impacto positivo na retenção de talentos remotos

Ciência

A produtividade no trabalho remoto costuma ser debatida com base na intuição de gestores, mas os dados mostram que o impacto no negócio e na saúde mental do trabalhador é misto.

Сидячая работа
Photo: Pexels by Andrea Piacquadio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сидячая работа

O impacto na entrega: o caso dos call centers

A ideia de que o funcionário produz menos em casa não se sustenta em testes controlados. Um estudo de Stanford com 249 operadores de call center registrou alta de 13% na produtividade. Esse ganho se dividiu em dois fatores: 9% vieram do aumento do tempo efetivo de trabalho, já que houve menos faltas e intervalos curtos; os outros 4% resultaram do aumento de chamadas por minuto, favorecido pela ausência de ruídos do escritório.

Em 2024, a mesma instituição expandiu a amostra para 1.612 funcionários da mesma empresa. Após seis meses, a análise confirmou que o modelo híbrido melhora a retenção de talentos e a eficiência. O resultado forçou gestores, que previam queda na performance, a revisarem suas conclusões.

Retenção de talentos versus obrigatoriedade do escritório

A insistência no retorno presencial impacta a rotatividade. Dados publicados na Nature indicam que a rotatividade de funcionários em regime remoto caiu um terço. Complementarmente, a Universidade da Pensilvânia observou que quem trabalha à distância relata maior satisfação e menor desejo de trocar de emprego.

A pressão para voltar ao escritório afasta profissionais seniores. Em empresas como Microsoft, SpaceX e Apple, o fluxo de saída concentrou-se em especialistas com alta mobilidade no mercado, que possuem maior facilidade de migrar para vagas flexíveis.

Cultura corporativa e a métrica do bem-estar

O argumento de que o escritório é essencial para o "espírito de equipe" não encontra eco nos números. A Universidade de Pittsburgh analisou 137 empresas do S&P 500 via Glassdoor e detectou que o retorno obrigatório reduziu a satisfação com a carreira, o equilíbrio entre vida pessoal e profissional e a confiança na chefia. No entanto, essas medidas não alteraram o lucro ou o valor de mercado das companhias.

Um levantamento com 7.704 profissionais da saúde reforça que o fator decisivo para a permanência no emprego é o bem-estar geral do indivíduo, e não a proximidade física com os colegas.

Riscos psicossociais do isolamento

Apesar do ganho de produtividade, há um custo mental. Pesquisas de Harvard apontam que o formato remoto intensifica a solidão e prejudica a saúde psicológica, efeito que é mais severo em pessoas que moram sozinhas.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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