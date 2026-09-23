Perda do cromossomo Y em tecidos saudáveis pode sinalizar câncer precocemente

A perda do cromossomo Y em tecidos masculinos pode sinalizar o início de um câncer antes mesmo que a massa tumoral seja visível. O estudo, publicado na JCI Insights por pesquisadores da Universidade do Arizona e outros centros, analisou 4,3 milhões de núcleos celulares em 1.000 amostras de tecidos de 405 homens.

Photo: https://en.wikipedia.org/wiki/National_Cancer_Institute by Dr. Cecil Fox (Photographer), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Раковые клетки

O efeito de campo e a vulnerabilidade genética

A análise de 11 órgãos revelou que a ausência do cromossomo Y não ocorre apenas dentro dos tumores, mas também em tecidos adjacentes que parecem saudáveis. Esse fenômeno, chamado de "efeito de campo preneprolásico", cria uma zona de instabilidade genética que facilita o surgimento de neoplasias. A maior incidência dessa perda em tecidos normais foi registrada nos casos de câncer de pulmão, pâncreas, esôfago e colorretal.

O gradiente de perda como marcador precoce

Ao mapear tecidos de bexiga removidos em cirurgias, os autores identificaram um gradiente: a proporção de células sem o cromossomo Y aumenta progressivamente à medida que se avança do tecido saudável para as células pré-cancerígenas e, finalmente, para o tumor. Essa transição sugere que a perda do cromossomo Y atua como um dos marcadores mais precoces da oncogênese.

O trabalho complementa achados anteriores de Dan Teodorescu, autor sênior do estudo, que demonstrou que a falta do cromossomo Y auxilia as células cancerosas a escaparem do sistema imunológico, elevando a taxa de mortalidade por carcinomas.

Na prática clínica, a identificação desse gradiente pode permitir que médicos suspeitem de a presença de um tumor mesmo quando a biópsia inicial não detecta a formação maligna.