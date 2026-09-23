Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Perda do cromossomo Y em tecidos saudáveis pode sinalizar câncer precocemente

Ciência

A perda do cromossomo Y em tecidos masculinos pode sinalizar o início de um câncer antes mesmo que a massa tumoral seja visível. O estudo, publicado na JCI Insights por pesquisadores da Universidade do Arizona e outros centros, analisou 4,3 milhões de núcleos celulares em 1.000 amostras de tecidos de 405 homens.

Раковые клетки
Photo: https://en.wikipedia.org/wiki/National_Cancer_Institute by Dr. Cecil Fox (Photographer), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Раковые клетки

O efeito de campo e a vulnerabilidade genética

A análise de 11 órgãos revelou que a ausência do cromossomo Y não ocorre apenas dentro dos tumores, mas também em tecidos adjacentes que parecem saudáveis. Esse fenômeno, chamado de "efeito de campo preneprolásico", cria uma zona de instabilidade genética que facilita o surgimento de neoplasias. A maior incidência dessa perda em tecidos normais foi registrada nos casos de câncer de pulmão, pâncreas, esôfago e colorretal.

O gradiente de perda como marcador precoce

Ao mapear tecidos de bexiga removidos em cirurgias, os autores identificaram um gradiente: a proporção de células sem o cromossomo Y aumenta progressivamente à medida que se avança do tecido saudável para as células pré-cancerígenas e, finalmente, para o tumor. Essa transição sugere que a perda do cromossomo Y atua como um dos marcadores mais precoces da oncogênese.

O trabalho complementa achados anteriores de Dan Teodorescu, autor sênior do estudo, que demonstrou que a falta do cromossomo Y auxilia as células cancerosas a escaparem do sistema imunológico, elevando a taxa de mortalidade por carcinomas.

Na prática clínica, a identificação desse gradiente pode permitir que médicos suspeitem de a presença de um tumor mesmo quando a biópsia inicial não detecta a formação maligna.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Jeep Grand Cherokee 2028: Motor Hurricane 6 cilindros substitui o V8
Carros
Jeep Grand Cherokee 2028: Motor Hurricane 6 cilindros substitui o V8
Portugal rumo ao desvio: segundo maior desequilíbrio na Zona Euro já em 2027
Portugal
Portugal rumo ao desvio: segundo maior desequilíbrio na Zona Euro já em 2027
Primavera de 2026 começa com El Niño potencialmente recorde e impactos distintos no Brasil
Meio Ambiente e Sustentabilidade
Primavera de 2026 começa com El Niño potencialmente recorde e impactos distintos no Brasil
Mais populares
Silhueta que alonga sem esforço: trench curto redefine proporções em 2026

O outono de 2026 aposta em jaquetas leves que equilibram mobilidade, texturas marcantes e camadas versáteis para as primeiras quedas de temperatura.

Silhueta que alonga sem esforço: trench curto redefine proporções em 2026
Troque o logotipo pelo corte: a engenharia do guarda-roupa após os 45 anos
Troque o logotipo pelo corte: a engenharia do guarda-roupa após os 45 anos
Bolo de oxicoco com creme: a importância do descanso para a textura ideal
Lisboa e Cascais em alerta: a mudança que pode devolver controlo às câmaras
1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo
O fim do alongamento massivo: a nova silhueta das unhas
Primers matificantes vs. iluminadores: quando usar cada um
Hongqi Tiangong 07: preço agressivo, manutenção rigorosa exigida
Hongqi Tiangong 07: preço agressivo, manutenção rigorosa exigida
últimos materiais
Jeep Grand Cherokee 2028: Motor Hurricane 6 cilindros substitui o V8
Thread Lifting: a diferença entre tração mecânica e bioestimulação
Mazda MX-5 NC com V6: a potência do Duratec versus o peso do chassi
Bioestimulador Sculptra revela efeito real semanas depois
CSTAF prolonga equipa especial para escoar processos da AIMA até 2027
Dados da Nature indicam impacto positivo na retenção de talentos remotos
Brasil lidera concessões de residência em Portugal com 115.709 novas autorizações em 2025
Modelo brasileiro de certificação de competências expande-se para cidadãos dos PALOP em Lisboa
Argélia encerra moratória de 30 anos sobre pena de morte
Pedicure em casa: por que o movimento unidirecional da lixa define o acabamento
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.