Células antigas ressurgem: arquivos hospitalares revelam segredos genéticos esquecidos

Biólogos da Universidade de Vanderbilt conseguiram extrair células inteiras de tecidos arquivados em blocos de parafina e fixados em formalina (FFPE). O processo químico desses arquivos costuma degradar o material biológico, o que impedia, até então, a realização de análises moleculares profundas em amostras antigas.

Photo: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MERS_Virus_Particles_(42906595955).jpg by NIAID Вирусы

Do núcleo à célula completa

Protocolos anteriores isolavam apenas os núcleos celulares. Essa fragmentação descartava a maior parte do RNA citoplasmático, o elo que conecta a informação do DNA à produção de proteínas. James Evans e Joey Simmons alteraram a etapa de dissociação dos tecidos para capturar a célula em sua totalidade. A mudança permitiu que a sequenciação de RNA de célula única (scRNA-seq) processasse um volume maior de dados genéticos, com qualidade superior.

Impacto da morfologia celular

A eficácia da extração variou conforme o tipo de tecido analisado. Em amostras de cólon, onde as células são maiores e possuem citoplasma volumoso, o ganho de informação foi máximo. Já no timo, composto por células imunológicas pequenas, a diferença entre a extração total e a extração apenas nuclear foi menos expressiva.

Uso de biobancos retroativos

O método transforma arquivos hospitalares de décadas atrás em bancos de dados ativos. Ao cruzar o perfil molecular dessas células com o histórico clínico dos pacientes, é possível identificar quais alterações na expressão gênica estão ligadas à progressão da doença ou à resistência a tratamentos específicos.