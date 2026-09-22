Descoberta biológica assustadora: excesso de moléculas vitais causou colapso nas estruturas celulares

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Ciência

Excesso de RNA danifica as mitocôndrias e reduz a capacidade de produção de energia das células. A conclusão foi detalhada por pesquisadores do Texas A&M College of Veterinary Medicine and Biomedical Sciences (VMBS) na revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

Голубая молекулярная сфера
Photo: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Голубая молекулярная сфера

O estudo utilizou células infectadas por poxvírus. A equipe observou que o dano ocorre quando a síntese de RNA supera a velocidade de degradação da célula, resultando em colapso mitocondrial.

O acúmulo de moléculas altera o gradiente elétrico e químico nas membranas internas da organela. Esse desequilíbrio interrompe a respiração celular, limitando a energia disponível para crescimento e reparação tecidual.

Os pesquisadores identificaram que o efeito tóxico não se restringe ao RNA de fita dupla (dsRNA), tipicamente associado a sinais de alerta do sistema imune. O RNA mensageiro (mRNA), componente essencial da célula saudável, também torna-se nocivo ao ultrapassar um limite crítico de concentração.

Para isolar a causa, a equipe testou o RNA diretamente em mitocôndrias purificadas. Sem a presença de outras estruturas celulares ou mecanismos inflamatórios, a organela foi danificada. O resultado prova que a toxicidade é direta e não depende de uma resposta imunológica secundária.

O mecanismo sugere que a carga negativa do RNA promove o acúmulo de moléculas ao redor das mitocôndrias, desestabilizando seu equilíbrio elétrico. A via exata dessa interação segue em análise.

O estudo revela que vírus da varíola manipulam os sistemas de limpeza de RNA da célula hospedeira para evitar esse colapso energético e garantir a conclusão de seu ciclo de replicação.

A descoberta impacta a compreensão de doenças neurodegenerativas, câncer e envelhecimento, condições marcadas pela coexistência de disfunção mitocondrial e excesso de RNA. Além disso, os dados orientam o ajuste de dosagem e a velocidade de degradação em terapias gênicas e vacinas de mRNA para evitar a toxicidade celular.

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