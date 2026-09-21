Engenharia de precisão substitui aleatoriedade: inovação russa promete revolucionar a computação

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Ciência

Pesquisadores da Universidade de Economia de Plekhanov desenvolveram uma arquitetura de camada oculta para redes neurais de reservatório que substitui conexões aleatórias por um sistema ordenado de blocos e nós isolados. O estudo, financiado pela Fundação Russa de Ciência e publicado na revista Chaos, altera a estrutura física do núcleo da rede para eliminar a instabilidade de processamento.

Em sistemas de computação de reservatório convencionais, apenas a camada de saída é treinada, enquanto o núcleo permanece fixo. A aleatoriedade dessas conexões internas gera dois gargalos: a precisão oscila conforme a implementação da rede e a redundância de conexões impede a transposição eficiente dos algoritmos para circuitos integrados.

A equipe substituiu o caos estrutural por grupos de neurônios densamente conectados em formas de triângulos, tetraedros e pentaedros, intercalados com nós isolados. O sistema foi testado na previsão de dinâmica neural, modelagem de processos atmosféricos e químicos, e reconstrução de sinais de eletroencefalografia (EEG).

A adoção de blocos compostos por quatro neurônios reduziu o erro de previsão em quatro vezes. A arquitetura diminuiu em 30 vezes a quantidade de conexões necessárias para atingir a precisão alvo e estabilizou a performance, eliminando a dependência da configuração inicial da rede.

Segundo Alexander Khramov, líder do projeto, um único tetraedro configurado com neurônios isolados entrega a mesma precisão que redes aleatórias densas, mas com consumo drasticamente menor de recursos. O próximo passo consiste na adaptação do método para dados multicanais e a construção de protótipos físicos de computadores de reservatório para interfaces neurais e sistemas de energia.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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