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A Europa Ocidental sente sinais do colapso: um ritmo acelerado derrubou a AMOC nas simulações

Ciência

A velocidade do aquecimento global pode ser o gatilho para o colapso da Circulação Meridional de Capotamento do Atlântico (AMOC). O sistema de correntes, que transporta calor dos trópicos para o norte e regula o clima da Europa Ocidental, corre risco de ruptura mesmo em temperaturas que seriam toleráveis se o aumento fosse gradual.

Бурное море
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Бурное море

Pesquisadores da Universidade de Utrecht, em estudo publicado na Nature Climate Change, observaram que o oceano não consegue se adaptar a mudanças abruptas. Em simulações, a AMOC manteve-se estável com um aquecimento de até 5°C quando a subida da temperatura foi lenta. No entanto, sob um ritmo acelerado, o sistema colapsou ao atingir apenas 2°C.

O fenômeno ocorre devido à resposta física da massa d'água. Em um aquecimento lento, as camadas superficiais e profundas do oceano conseguem se reestruturar. Quando o ritmo acelera, esse ajuste falha, e a circulação transita de um estado forte para um estado extremamente fraco em poucas décadas.

Para testar a hipótese, a equipe utilizou dois modelos de concentração de CO2 na atmosfera: um cenário lento, de 0,5 ppm por ano, e um acelerado, de 2,5 ppm, que reflete a taxa atual. Os dados confirmam que o ponto crítico não é determinado por um grau absoluto, mas pela velocidade com que esse limite é alcançado.

Anteriormente, acreditava-se que o influxo de águas do degelo polar seria o principal gatilho. Contudo, a modelagem indicou que seria necessário um volume de água doce irrealista para desestabilizar a AMOC isoladamente. O fator térmico mostrou-se mais decisivo, embora não possua um "limiar de morte" fixo.

Os autores estimam que a velocidade crítica de aquecimento seja de aproximadamente 0,3°C por década, marca que o planeta já começa a atingir. O resultado questiona o conceito de "overshoot" — a ideia de que a temperatura poderia exceder temporariamente os limites do Acordo de Paris e depois recuar. Se a subida for brusca, a redução posterior da temperatura pode não ser suficiente para evitar o colapso do sistema.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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