Avanço inesperado no combate à calvície grave: novos resultados clínicos mudam o horizonte da dermatologia

A Q32 Bio divulgou os resultados da fase 2 do estudo clínico SIGNAL-AA sobre o Bempikibart, um medicamento experimental para o tratamento de alopecia areata. O anticorpo estimulou o crescimento capilar inclusive em pacientes que não responderam aos inibidores de JAK, a terapia padrão atual para a doença.

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O teste envolveu 33 voluntários com quadros graves, definidos pela perda de 50% a 100% dos fios no couro cabeludo. O protocolo consistiu em injeções semanais no primeiro mês, seguidas por doses a cada duas semanas até a 36ª semana.

Após esse período, o índice de gravidade da alopecia (escala SALT) apresentou uma redução média de 35,3%. O grupo SALT-20 — pacientes que recuperaram 80% ou mais da cobertura capilar — representou 40% dos participantes. O fármaco funcionou em mais de um terço dos voluntários que já haviam utilizado inibidores de JAK orais sem sucesso sustentável.

Arash Mostaghemi, professor adjunto da Harvard Medical School, afirma que os dados posicionam o medicamento como uma alternativa aos inibidores de JAK ou até como terapia de primeira linha, citando a eficácia e o perfil de segurança.

Não houve registro de efeitos colaterais graves. A reação mais comum foi a inflamação local leve no ponto da aplicação, com resolução em 24 horas. O Bempikibart recebeu a designação de Fast Track do FDA. A Q32 Bio prevê iniciar o processo de registro do medicamento no primeiro semestre de 2027.