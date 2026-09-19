Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
Mudança no controle dos aeroportos das Baleares ameaça encarecer voos para a região
Cérebro blindado contra o tempo: hábito simples retardou a perda de lucidez em idosos
A casa fica em Portugal mais cara de sustentar: os juros empurraram a mensalidade para cima
Despertar noturno com ansiedade ou falta de ar pode sinalizar problemas hormonais, cardíacos ou apneia
Silverado e Sierra ganham nova geração de V8 com admissão redesenhada
Porsche cria bateria com cátodo feito inteiramente de material reciclado
A indústria alemã está morrendo: manobras políticas determinarão o destino das fábricas
Riscos do sol para pets: por que a supervisão do tutor é essencial
Por que gatos amassam pão: reflexo de filhote, marcação territorial e sinais de superestimulação

O calor já não perdoa: Nova York mudou a regra e derrubou internações

Ciência

A adaptação ao aquecimento global exige a transição de análises de danos para a aplicação de ferramentas com eficácia clínica comprovada. O critério de valor agora é a redução direta de internações e óbitos, superando indicadores intermediários como a temperatura do ar ou índices de poluição.

Городская улица с термометром
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Городская улица с термометром

Nova York exemplifica essa abordagem. Em 2008, a cidade baixou o gatilho do plano de ação contra o calor: o alerta passou a ser emitido com 37,8°C em um único dia ou 35°C ao longo de dois dias, em vez do índice anterior de 40,6°C. A medida, somada ao suporte direcionado a grupos vulneráveis e à abertura de centros de resfriamento, reduziu em mais de 50% as internações por insolação.

Outras estratégias de proteção térmica variam em nível de evidência:

Climatização e bombas de calor: Evidência alta. Reduzem mortes e hospitalizações. Em Portugal, pacientes em enfermarias com ar-condicionado apresentaram risco de óbito 40% menor. A limitação é econômica, onde a escolha ocorre entre a alimentação e a refrigeração, além da dependência da rede elétrica.

Sombra, repouso e hidratação: Evidência alta. A implementação de pausas obrigatórias na sombra e acesso a água para trabalhadores de plantações de cana na América Central reduziu casos de insuficiência renal e traumas térmicos. Resultados similares foram registrados na Califórnia, Texas e China.

Resfriamento passivo: Evidência média. Telhados reflexivos, ventilação e arborização reduzem a temperatura interna. Modelos para Londres preveem queda de até 32% na mortalidade por calor com a adoção massiva de "telhados frios"; no Sudeste Asiático, a arborização urbana baixou a temperatura do ar em até 2,6°C.

Sistemas de alerta urbano: Evidência alta. São eficazes quando integrados a ações coordenadas, como a proteção de serviços essenciais e suporte a grupos de risco. Na Europa, esses planos reduziram a mortalidade por calor extremo em 25%.

Notificações personalizadas: Evidência alta. Um projeto piloto em Nova York, utilizando IA para monitorar pessoas com doenças crônicas, cortou as internações pela metade em comparação ao grupo de controle.

Centros de resfriamento: Evidência baixa. Apesar de comuns, há poucos dados sobre a redução real de mortes. Pesquisas na Virgínia indicaram que, em algumas áreas com esses centros, a incidência de doenças térmicas foi maior, possivelmente devido à baixa adesão ou riscos no deslocamento até o local.

Quanto à fumaça de incêndios florestais, o risco reside nas partículas PM2.5, que entram na corrente sanguínea e provocam infartos e crises de asma. As defesas validadas incluem:

Filtragem de ar: Evidência média. Filtros classe MERV 16 ou superiores em sistemas comerciais reduzem a concentração de PM2.5 em interiores em 81%. Purificadores portáteis também são eficazes, embora a redução da mortalidade (estimada entre 7% e 39%) dependa ainda de modelagens.

Respiradores N95: Evidência média. Bloqueiam 90% da exposição à fumaça. Modelos baseados em incêndios no estado de Washington indicam redução de até 30% nas internações.

Manejo florestal: Evidência média. O desbaste de florestas e as queimas controladas diminuem o risco de incêndios em larga escala. No basin do Lago Tahoe, a técnica reduziu os níveis de PM2.5 e a mortalidade, embora o excesso de queimas controladas possa, por si só, poluir o ar.

Alertas de fumaça: Evidência média. É uma ferramenta recente com poucos dados de mortalidade, mas a resposta do público tende a seguir o padrão observado em alertas de furacões.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
Agora a ler
Teoria mapeia 12 níveis de autorrepresentação e fixa emergência da consciência no estágio 6
Ciência
Teoria mapeia 12 níveis de autorrepresentação e fixa emergência da consciência no estágio 6
Bruxelas pode mexer no tabuleiro: Portugal empurrou uma nova regra fiscal
Economia
Bruxelas pode mexer no tabuleiro: Portugal empurrou uma nova regra fiscal
Jeans no outono de 2026: o foco muda para contrastes de textura e volume
Mulher
Jeans no outono de 2026: o foco muda para contrastes de textura e volume
Mais populares
Teoria mapeia 12 níveis de autorrepresentação e fixa emergência da consciência no estágio 6

Uma nova teoria propõe que a mente não surge por acaso, mas através de uma sucessão de modelos internos que evoluíram ao longo de milhões de anos.

Teoria mapeia 12 níveis de autorrepresentação e fixa emergência da consciência no estágio 6
Geely apresenta o Preface Plus com propulsão híbrida e preço inicial na China
Geely apresenta o Preface Plus com propulsão híbrida e preço inicial na China
Repolho georgiano: por que a beterraba é essencial para a cor e sabor
Maçã na perfumaria: o segredo para equilibrar fragrâncias de outono
1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo
Plantas que substituem a petúnia com menos manutenção no jardim
Novo Land Cruiser 300 (2027) troca motor a gasolina por híbrido i-Force Max
Maquiagem para pálpebras caídas: aplique com olhos abertos e desloque o esfumado acima da dobra natural
Maquiagem para pálpebras caídas: aplique com olhos abertos e desloque o esfumado acima da dobra natural
últimos materiais
O calor já não perdoa: Nova York mudou a regra e derrubou internações
Mudança no controle dos aeroportos das Baleares ameaça encarecer voos para a região
Cérebro blindado contra o tempo: hábito simples retardou a perda de lucidez em idosos
A casa fica em Portugal mais cara de sustentar: os juros empurraram a mensalidade para cima
Despertar noturno com ansiedade ou falta de ar pode sinalizar problemas hormonais, cardíacos ou apneia
Silverado e Sierra ganham nova geração de V8 com admissão redesenhada
Porsche cria bateria com cátodo feito inteiramente de material reciclado
A indústria alemã está morrendo: manobras políticas determinarão o destino das fábricas
Riscos do sol para pets: por que a supervisão do tutor é essencial
Por que gatos amassam pão: reflexo de filhote, marcação territorial e sinais de superestimulação
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.