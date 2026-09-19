O calor já não perdoa: Nova York mudou a regra e derrubou internações

A adaptação ao aquecimento global exige a transição de análises de danos para a aplicação de ferramentas com eficácia clínica comprovada. O critério de valor agora é a redução direta de internações e óbitos, superando indicadores intermediários como a temperatura do ar ou índices de poluição.

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Nova York exemplifica essa abordagem. Em 2008, a cidade baixou o gatilho do plano de ação contra o calor: o alerta passou a ser emitido com 37,8°C em um único dia ou 35°C ao longo de dois dias, em vez do índice anterior de 40,6°C. A medida, somada ao suporte direcionado a grupos vulneráveis e à abertura de centros de resfriamento, reduziu em mais de 50% as internações por insolação.

Outras estratégias de proteção térmica variam em nível de evidência:

Climatização e bombas de calor: Evidência alta. Reduzem mortes e hospitalizações. Em Portugal, pacientes em enfermarias com ar-condicionado apresentaram risco de óbito 40% menor. A limitação é econômica, onde a escolha ocorre entre a alimentação e a refrigeração, além da dependência da rede elétrica.

Sombra, repouso e hidratação: Evidência alta. A implementação de pausas obrigatórias na sombra e acesso a água para trabalhadores de plantações de cana na América Central reduziu casos de insuficiência renal e traumas térmicos. Resultados similares foram registrados na Califórnia, Texas e China.

Resfriamento passivo: Evidência média. Telhados reflexivos, ventilação e arborização reduzem a temperatura interna. Modelos para Londres preveem queda de até 32% na mortalidade por calor com a adoção massiva de "telhados frios"; no Sudeste Asiático, a arborização urbana baixou a temperatura do ar em até 2,6°C.

Sistemas de alerta urbano: Evidência alta. São eficazes quando integrados a ações coordenadas, como a proteção de serviços essenciais e suporte a grupos de risco. Na Europa, esses planos reduziram a mortalidade por calor extremo em 25%.

Notificações personalizadas: Evidência alta. Um projeto piloto em Nova York, utilizando IA para monitorar pessoas com doenças crônicas, cortou as internações pela metade em comparação ao grupo de controle.

Centros de resfriamento: Evidência baixa. Apesar de comuns, há poucos dados sobre a redução real de mortes. Pesquisas na Virgínia indicaram que, em algumas áreas com esses centros, a incidência de doenças térmicas foi maior, possivelmente devido à baixa adesão ou riscos no deslocamento até o local.

Quanto à fumaça de incêndios florestais, o risco reside nas partículas PM2.5, que entram na corrente sanguínea e provocam infartos e crises de asma. As defesas validadas incluem:

Filtragem de ar: Evidência média. Filtros classe MERV 16 ou superiores em sistemas comerciais reduzem a concentração de PM2.5 em interiores em 81%. Purificadores portáteis também são eficazes, embora a redução da mortalidade (estimada entre 7% e 39%) dependa ainda de modelagens.

Respiradores N95: Evidência média. Bloqueiam 90% da exposição à fumaça. Modelos baseados em incêndios no estado de Washington indicam redução de até 30% nas internações.

Manejo florestal: Evidência média. O desbaste de florestas e as queimas controladas diminuem o risco de incêndios em larga escala. No basin do Lago Tahoe, a técnica reduziu os níveis de PM2.5 e a mortalidade, embora o excesso de queimas controladas possa, por si só, poluir o ar.

Alertas de fumaça: Evidência média. É uma ferramenta recente com poucos dados de mortalidade, mas a resposta do público tende a seguir o padrão observado em alertas de furacões.