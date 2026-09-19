Corrente Keldysh: a nova via de águas salinas que resiste ao congelamento no Ártico

Oceanógrafos identificaram na região russa do Ártico uma corrente superficial com mais de 1.000 km de extensão. Batizado de "Corrente Keldysh", o fluxo transporta águas mais quentes e salinas do Atlântico para a parte norte do Mar de Kara, alterando a dinâmica de formação e derretimento do gelo marinho. O estudo foi publicado na revista Frontiers in Marine Science.
Até então, a teoria predominante indicava que as massas atlânticas, ao avançarem para nordeste via Mar de Barents, resfriavam-se, ganhavam densidade e submergiam completamente entre Nova Zembla e a Terra de Francisco José, perdendo a conexão direta com a atmosfera. No entanto, pesquisadores do Instituto de Oceanologia da Academia Russa de Ciências (IO RAN), MFTI e AANII constataram que parte desse fluxo permanece na superfície.
O mecanismo ocorre na periferia norte, onde a água atlântica se mistura com massas árticas menos salinas. Essa redução na salinidade torna a água mais leve; assim, mesmo resfriada, ela não afunda, consolidando-se como um fluxo superficial. A Corrente Keldysh desliza sobre o fluxo atlântico profundo, separada deste por uma camada de água fria e densa, originada durante a formação de gelo na Terra de Francisco José. Acredita-se que a camada superficial seja impulsionada por arraste dinâmico do fluxo profundo.
O trajeto inicia-se entre as latitudes 77° e 78° Norte (norte de Nova Zembla), segue a costa do arquipélago rumo ao nordeste, atravessa a encosta leste do canal de Santa Anna e avança pelo talude continental em direção ao Mar de Laptev. A corrente possui largura entre 50 e 100 km e profundidade de 50 a 100 metros.
A detecção exigiu a análise de dados de 25 expedições realizadas entre 1995 e 2024. Como sensores satelitais e métodos convencionais eram insuficientes, a equipe mapeou o caminho através de perfis verticais de temperatura e salinidade, identificando uma anomalia térmica persistente.
A assinatura térmica é mensurável: no norte do canal de Santa Anna, a diferença de temperatura em relação às águas adjacentes chega a vários graus. Na prática, isso retarda o congelamento do gelo no outono, reduz sua espessura no inverno e acelera o degelo no verão.
Para Alexander Osadchiev, coordenador do projeto, a identificação desse elo entre os mares de Barents e Kara e a bacia profunda do Oceano Ártico altera a compreensão da circulação hídrica regional. Além do transporte de calor, a corrente move volumes significativos do fluxo dos rios Obi e Yenisei em determinados anos. A integração da Corrente Keldysh em modelos numéricos deve aumentar a precisão das previsões sobre a cobertura de gelo e oscilações climáticas no Ártico.
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Uma nova teoria propõe que a mente não surge por acaso, mas através de uma sucessão de modelos internos que evoluíram ao longo de milhões de anos.