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Os pergaminhos de Herculano viraram carvão: uma pista química mudou tudo

Ciência

Dois mil pergaminhos de Herculano são paradoxos físicos: o texto existe, mas permanece inacessível. Em 79 d. C., a erupção do Vesúvio soterrou a cidade sob vinte metros de cinzas e rochas, transformando os papiros em cilindros de carvão extremamente frágeis. Qualquer tentativa de desenrolá-los fisicamente resultaria na destruição imediata dos documentos.

Мастер осматривает сгоревшую печатную плату с травмой на руке
Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Мастер осматривает сгоревшую печатную плату с травмой на руке

A reconstrução esbarra na química dos materiais. A tomografia computadorizada e a inteligência artificial já conseguiram "desenrolar" virtualmente parte do arquivo, recuperando obras de Epicuro, mas o método falha frequentemente. Como o papiro e a tinta à base de carbono possuem densidades semelhantes, as letras se fundem ao fundo, tornando-se invisíveis ao scanner.

A detecção de chumbo surge como alternativa. Pesquisadores identificaram que parte dos textos foi escrita com tintas ricas nesse metal pesado, que apresenta um contraste radiográfico distinto, permitindo separar o caractere da base.

Para validar a hipótese, a equipe criou réplicas físicas. Aplicaram tintas com diferentes concentrações de chumbo em papiros egípcios modernos, enrolaram-nos e os carbonizaram em fornos. Em seguida, utilizaram a análise de fluorescência de raios-X para a composição e a tomografia para a leitura.

O experimento comprovou que, mesmo com baixa concentração de chumbo, a tecnologia reconhece palavras isoladas e diferencia o texto do suporte carbonizado. Um rastreamento generalizado dos pergaminhos de Herculano agora pode ampliar a lista de textos legíveis sem expor os originais a riscos.

As amostras artificiais servem agora como padrão para treinar redes neurais. Como o conteúdo dessas cópias é conhecido, os algoritmos de "desenrolamento" virtual podem ser calibrados com precisão, aumentando a probabilidade de decifração de outros documentos antigos.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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