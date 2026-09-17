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Teoria mapeia 12 níveis de autorrepresentação e fixa emergência da consciência no estágio 6

Ciência

A consciência surge como propriedade de sistemas complexos que se autorregulam. Esta tese fundamenta a Teoria da Evolução das Autorrepresentações (TEVSER), publicada na revista Frontiers in Human Neuroscience, que traça a transição de mecanismos regulatórios simples para a psique e a inteligência.

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Photo: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
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Igor Pivovarov, chefe do Centro Analítico do Instituto de Problemas Físicos da MFTI, propõe que a consciência não aparece subitamente. Ela se constrói por meio de uma hierarquia de modelos internos, ou autorrepresentações.

A lógica da TEVSER baseia-se no princípio de que qualquer sistema que mantenha a homeostase precisa de um modelo interno de si mesmo para gerir o controle com precisão. Pivovarov detalha 12 níveis de complexidade dessas representações, vinculando-os à filogenia dos seres vivos:

  • Nível 0: Mecanismos moleculares básicos de feedback, como o controle de pH e a composição iônica.
  • Nível 1: Coordenação entre diferentes mecanismos regulatórios, típica de organismos unicelulares e multicelulares primitivos.
  • Nível 2: Diferenciação de sinais por localização. Surge a psique como um espaço interno de sensações (gânglios e sistema nervoso central, há cerca de 570 milhões de anos).
  • Nível 3: "Sujeito-aqui". A capacidade de distinguir o próprio corpo do ambiente via órgãos sensoriais pares e estereocepção (há 550 milhões de anos).
  • Nível 4: Capacidade de aprendizagem e formação de reflexos condicionados.
  • Nível 5: Atenção seletiva. Foco em estímulos relevantes, viabilizado pelos olhos móveis dos primeiros vertebrados (há 500 milhões de anos).
  • Nível 6: Isolamento de objetos no fluxo de sensações e memória de estados internos ("sujeito-agora"). Associado ao córtex perirrenal de anfíbios (há 370 milhões de anos).
  • Nível 7: Comportamento orientado por valores. Avaliação de cadeias causais longas, mediada pelo sistema dopaminérgico de répteis (há 310 milhões de anos).
  • Nível 8: Definição de metas e previsões virtuais. Redução da discrepância entre a projeção e o resultado (mamíferos placentários, há 70 milhões de anos).
  • Nível 9: Modelagem da consciência alheia. Distinção entre "nós" e "outros", com a previsão do comportamento de pares via neurônios-espelho (primatas).
  • Nível 10: Autoconsciência ou "sujeito-quem". Modelo do "eu" dentro de um contexto social (hominídeos, há 2-3 milhões de anos).
  • Nível 11: Inteligência simbólica e linguagem. Manipulação de abstrações e transmissão de conhecimento (Homo sapiens, há 150 mil anos).

Nessa arquitetura, a consciência é a soma da psique (nível 2), do "sujeito-aqui" (nível 3), da atenção (nível 5) e do "sujeito-agora" (nível 6). Portanto, a consciência básica manifesta-se a partir do sexto nível.

A segmentação operacional permite substituir debates filosóficos por análise técnica. Em vez de questionar se um molusco possui consciência, identifica-se quais níveis de autorrepresentação ele implementa. Para Pivovarov, essa hierarquia serve como guia para projetar agentes artificiais com psique e consciência, desde que a arquitetura reproduza esses patamares regulatórios.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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