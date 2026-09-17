Teoria mapeia 12 níveis de autorrepresentação e fixa emergência da consciência no estágio 6

A consciência surge como propriedade de sistemas complexos que se autorregulam. Esta tese fundamenta a Teoria da Evolução das Autorrepresentações (TEVSER), publicada na revista Frontiers in Human Neuroscience, que traça a transição de mecanismos regulatórios simples para a psique e a inteligência.

Photo: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Погружение в разум

Igor Pivovarov, chefe do Centro Analítico do Instituto de Problemas Físicos da MFTI, propõe que a consciência não aparece subitamente. Ela se constrói por meio de uma hierarquia de modelos internos, ou autorrepresentações.

A lógica da TEVSER baseia-se no princípio de que qualquer sistema que mantenha a homeostase precisa de um modelo interno de si mesmo para gerir o controle com precisão. Pivovarov detalha 12 níveis de complexidade dessas representações, vinculando-os à filogenia dos seres vivos:

Nível 0: Mecanismos moleculares básicos de feedback, como o controle de pH e a composição iônica.

Mecanismos moleculares básicos de feedback, como o controle de pH e a composição iônica. Nível 1: Coordenação entre diferentes mecanismos regulatórios, típica de organismos unicelulares e multicelulares primitivos.

Coordenação entre diferentes mecanismos regulatórios, típica de organismos unicelulares e multicelulares primitivos. Nível 2: Diferenciação de sinais por localização. Surge a psique como um espaço interno de sensações (gânglios e sistema nervoso central, há cerca de 570 milhões de anos).

Diferenciação de sinais por localização. Surge a psique como um espaço interno de sensações (gânglios e sistema nervoso central, há cerca de 570 milhões de anos). Nível 3: "Sujeito-aqui". A capacidade de distinguir o próprio corpo do ambiente via órgãos sensoriais pares e estereocepção (há 550 milhões de anos).

"Sujeito-aqui". A capacidade de distinguir o próprio corpo do ambiente via órgãos sensoriais pares e estereocepção (há 550 milhões de anos). Nível 4: Capacidade de aprendizagem e formação de reflexos condicionados.

Capacidade de aprendizagem e formação de reflexos condicionados. Nível 5: Atenção seletiva. Foco em estímulos relevantes, viabilizado pelos olhos móveis dos primeiros vertebrados (há 500 milhões de anos).

Atenção seletiva. Foco em estímulos relevantes, viabilizado pelos olhos móveis dos primeiros vertebrados (há 500 milhões de anos). Nível 6: Isolamento de objetos no fluxo de sensações e memória de estados internos ("sujeito-agora"). Associado ao córtex perirrenal de anfíbios (há 370 milhões de anos).

Isolamento de objetos no fluxo de sensações e memória de estados internos ("sujeito-agora"). Associado ao córtex perirrenal de anfíbios (há 370 milhões de anos). Nível 7: Comportamento orientado por valores. Avaliação de cadeias causais longas, mediada pelo sistema dopaminérgico de répteis (há 310 milhões de anos).

Comportamento orientado por valores. Avaliação de cadeias causais longas, mediada pelo sistema dopaminérgico de répteis (há 310 milhões de anos). Nível 8: Definição de metas e previsões virtuais. Redução da discrepância entre a projeção e o resultado (mamíferos placentários, há 70 milhões de anos).

Definição de metas e previsões virtuais. Redução da discrepância entre a projeção e o resultado (mamíferos placentários, há 70 milhões de anos). Nível 9: Modelagem da consciência alheia. Distinção entre "nós" e "outros", com a previsão do comportamento de pares via neurônios-espelho (primatas).

Modelagem da consciência alheia. Distinção entre "nós" e "outros", com a previsão do comportamento de pares via neurônios-espelho (primatas). Nível 10: Autoconsciência ou "sujeito-quem". Modelo do "eu" dentro de um contexto social (hominídeos, há 2-3 milhões de anos).

Autoconsciência ou "sujeito-quem". Modelo do "eu" dentro de um contexto social (hominídeos, há 2-3 milhões de anos). Nível 11: Inteligência simbólica e linguagem. Manipulação de abstrações e transmissão de conhecimento (Homo sapiens, há 150 mil anos).

Nessa arquitetura, a consciência é a soma da psique (nível 2), do "sujeito-aqui" (nível 3), da atenção (nível 5) e do "sujeito-agora" (nível 6). Portanto, a consciência básica manifesta-se a partir do sexto nível.

A segmentação operacional permite substituir debates filosóficos por análise técnica. Em vez de questionar se um molusco possui consciência, identifica-se quais níveis de autorrepresentação ele implementa. Para Pivovarov, essa hierarquia serve como guia para projetar agentes artificiais com psique e consciência, desde que a arquitetura reproduza esses patamares regulatórios.