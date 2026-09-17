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Aquecimento global rompe conexão climática secular entre oceanos Pacífico e Índico

Ciência

A conexão climática entre os oceanos Pacífico e Índico, estável por séculos, apresenta sinais de ruptura. Um estudo publicado na Nature Communications indica que essa dependência enfraqueceu abruptamente a partir da década de 1980. O fator determinante é a interferência humana: o aquecimento global e a emissão de gases de efeito estufa agora superam a influência natural que o Pacífico exercia sobre o Índico.

Дельфины в океане
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Дельфины в океане

Para mensurar a anomalia, pesquisadores do Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI) e da Universidade do Colorado em Boulder expandiram a análise para além dos registros instrumentais dos últimos 100 anos. A equipe utilizou paleodados — anéis de árvores, corais e estalagmites — para reconstruir a dinâmica climática desde o início do século XVII.

Os dados de 400 anos revelam que, historicamente, o Oceano Índico acompanhava as variações do Pacífico. O único intervalo de ruptura significativa ocorreu entre 1810 e 1850, provocado por fortes erupções vulcânicas tropicais. Modelagens climáticas de um milênio mostram que a atividade vulcânica consegue isolar temporariamente o Índico, mas o efeito é curto e proporcional à magnitude das erupções.

O desligamento atual difere do evento vulcânico tanto no mecanismo quanto na persistência. O Oceano Índico, funcionando como um vasto reservatório térmico, passou a operar de forma autônoma. Segundo Delia Oppo, coautora do estudo, essa independência altera a precisão das previsões de precipitação e de deslocamentos climáticos, já que a correlação tradicional entre as duas bacias deixou de existir.

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