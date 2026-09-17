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Amostras de Ryugu e meteorito Iwuna revelam origem nos planetesimais mais antigos do Sistema Solar

Ciência

Análise de amostras do asteroide Ryugu e do meteorito Iwuna indica que seus corpos parentais estão entre os planetesimais mais antigos do Sistema Solar. Eles se formaram menos de dois milhões de anos após o surgimento das primeiras partículas sólidas no disco protossolar, o que os distingue da maioria dos meteoritos condritos, originados posteriormente.

Астероид
Photo: Веб-сайт НАСА
Астероид

A principal característica estrutural desses corpos é a ausência de côndrulos — inclusões esféricas normalmente utilizadas para datar meteoritos carbonáceos. Como Ryugu e os condritos CI (grupo do Iwuna) não possuem essas estruturas, a conclusão é que eles se originaram em um local ou período diferente dos demais corpos carbonáceos. Os côndrulos surgiram no disco protossolar mais de três milhões de anos após as primeiras partículas sólidas, tempo insuficiente para que fossem integrados a esses planetesimais precoces.

Para determinar a idade desses corpos sem o uso de côndrulos, uma equipe liderada por Noriyuki Kawasaki, da Universidade de Hokkaido, aplicou o método manganês-cromo aos carbonatos (dolomitos) que se formaram na presença de água líquida. Para eliminar a margem de erro de cinco milhões de anos, comum em estudos anteriores devido a calibrações distintas, os pesquisadores utilizaram um padrão sintético de dolomita.

A comparação entre as amostras de Ryugu (A0058 e C0002) e o meteorito Iwuna revelou alta homogeneidade. Em ambos, foi detectada magnetita em equilíbrio isotópico com a dolomita circundante, permitindo calcular a temperatura de deposição: 92 °C para Ryugu e 76 °C para Iwuna. A idade dos dolomitos de Ryugu foi estimada entre 1,95 e 5 milhões de anos, enquanto a de Iwuna ficou entre 2,87 e 3,83 milhões de anos após o surgimento das primeiras partículas ricas em cálcio e alumínio.

Esses dados permitem reconstruir o modelo de evolução inicial: aproximadamente um milhão de anos após o início da síntese de fase sólida no disco, ocorreu a acreção rápida de um planetesimal com cerca de 20 km de raio. O alto teor de água (proporção de massa de água para rocha de cerca de 0,9) viabilizou a formação de dolomitos. A convergência das características químicas e temporais sustenta a hipótese de que Ryugu e Iwuna derivam do mesmo corpo parental.

A presença de grãos pré-solares em Ryugu — partículas de estrelas que morreram antes do nascimento do Sol — torna esses corpos arquivos de matéria primordial da galáxia, fornecendo dados sobre a dinâmica do Sistema Solar primitivo.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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