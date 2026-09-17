Gelo seco esculpe canais em Marte que pareciam ter sido feitos por água

Canais profundos nas encostas de Marte, interpretados por décadas como evidências de água líquida, são na verdade resultado de um processo geológico distinto. Uma análise da região de Sisyphi Cavae, próxima ao polo sul do planeta, revelou que a erosão não é causada por fluidos, mas por dióxido de carbono sólido (gelo seco).

Photo: commons.wikimedia by European Space Agency, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ каналы оттока на Марсе

Durante a transição do inverno para a primavera, o CO2 congelado sofre sublimação — passa do estado sólido diretamente para o gasoso. Esse gás acumula-se sob a camada de solo congelado, gerando pressão. Quando o solo se eleva, cria-se uma camada gasosa que atua como um lubrificante, reduzindo o atrito e permitindo que toneladas de detritos deslizem encosta abaixo, esculpindo sulcos que mimetizam a erosão hídrica terrestre.

A falha da hipótese hídrica

A ideia de que canais ramificados indicariam fluxos de água esbarra em limitações físicas: as temperaturas extremamente baixas e a atmosfera rarefeita de Marte impedem a estabilidade da água líquida na superfície. Para testar isso, pesquisadores da Universidade Paris-Saclay, liderados por Apolline Leclere, analisaram dados dos orbitadores MRO e Mars Express.

A equipe utilizou os espectrômetros CRISM e OMEGA para buscar a assinatura espectral da água no comprimento de onda de 1,5 micrometros durante os períodos de atividade dos canais. O resultado foi a ausência de detecção. Embora existam sais e argilas na região, eles estão localizados em áreas elevadas, o que indica que não participam da formação dos leitos atuais.

Dinâmica de sublimação vs. Gêiseres

Anteriormente, sugeria-se que o aquecimento do solo escuro sob o gelo causaria erupções explosivas de gás e poeira (gêiseres). No entanto, a análise de séries temporais revelou uma inconsistência: as emissões de gás cessam no início da primavera, enquanto a atividade de movimentação de massa nos canais atinge o pico apenas no meio ou final da estação.

Esse descompasso temporal descarta a teoria dos "estouros" em favor de um processo gradual de sublimação e deslizamento sustentado.

Característica Ravinas Terrestres Ravinas Marcianas Agente principal Água líquida CO2 gasoso Mecanismo Fluxo hidráulico Almofada de gás (sublimação) Temperatura Acima de 0°C Abaixo de -78°C Sazonalidade Contínua (depende de chuvas) Período primaveril

Implicações para a exploração

A reclassificação desses processos altera a prioridade de busca por bioassinaturas. Como as ravinas são moldadas por gelo seco e não por água, essas áreas tornam-se alvos menos prováveis para a detecção de vida, dado que o ambiente de CO2 sólido é hostil a formas biológicas conhecidas.

Para futuras missões tripuladas ou robóticas, a descoberta redefine a segurança geológica. As zonas de ravinas ativas são agora identificadas como áreas de solo instável e emissão gasosa sazonal, fatores críticos para a escolha de locais de pouso e a construção de infraestruturas.