Estudo identifica mecanismo da urolitina A na recuperação de tecidos intestinais

Pesquisadores da Universidade de Louisville identificaram a via molecular pela qual a urolitina A (UroA) protege a mucosa intestinal e acelera a recuperação de tecidos lesionados. O estudo, publicado na Nature Communications, detalha a comunicação química entre a dieta, a microbiota e as células imunológicas, sugerindo novos caminhos para terapias direcionadas contra doenças inflamatórias intestinais (DII).

Photo: https://commons.wikimedia.org by www.scientificanimations.com, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ восстановление

A origem da urolitina A

A urolitina A não é ingerida diretamente. Ela é um metabólito produzido por bactérias específicas do intestino durante a quebra de elagitaninos e ácido elágico, encontrados em romãs, nozes e algumas frutas vermelhas. Isso significa que a presença de UroA no organismo depende de um fator duplo: a ingestão desses alimentos e a composição individual da microbiota intestinal.

O mecanismo começa quando a UroA ativa o receptor de hidrocarbonetos arila (AHR), uma proteína sensível a sinais ambientais, microbianos e alimentares. No caso da urolitina A, essa ativação ocorre especificamente nas células epiteliais do intestino, que formam a primeira barreira de defesa do corpo.

Validação em tecidos humanos

Para testar a hipótese, a equipe combinou culturas celulares, organoides (modelos laboratoriais de órgãos) e amostras de tecidos de pacientes com Doença de Crohn e colite ulcerosa. A análise de tecidos humanos confirmou que a via de proteção ativada pela UroA opera em condições patológicas reais, e não apenas em simulações laboratoriais, validando a universalidade do mecanismo AHR em humanos.

Objeto de estudo Resultado observado Modelos celulares e organoides Ativação da via AHR-NLRP6 e início da regeneração Tecidos de pacientes com DII Confirmação do mecanismo protetor em ambiente patológico

O paradoxo da inflamação

O ponto central da descoberta reside na função da inflamação. A UroA, via receptor AHR, aciona o inflamassoma NLRP6. Geralmente, os inflamassomas são associados à progressão da inflamação e ao dano tecidual. No entanto, neste sistema específico, o NLRP6 atuou como um regulador e não como um agente destrutivo.

Em vez de desencadear uma resposta inflamatória generalizada, a via promoveu a liberação de moléculas responsáveis por:

Produção de muco protetor;

Reforço da defesa antimicrobiana;

Fortalecimento da barreira intestinal;

Estímulo à regeneração dos tecidos.

Esse resultado altera a compreensão sobre as vias inflamatórias: sob condições específicas e em células determinadas, mecanismos tipicamente associados a doenças podem ser redirecionados para a cura do organismo.

Limites e aplicações

Os dados não indicam que o consumo de romãs ou nozes substitua o tratamento médico para DII. Como a produção de UroA depende de bactérias, indivíduos com microbiotas diferentes processam a dieta de formas distintas.

O estudo descreve o mecanismo biológico, mas ainda não estabelece um protocolo terapêutico. O próximo passo exige identificar quais espécies bacterianas são essenciais para a síntese de UroA e como estimular essa produção em pacientes com o intestino comprometido.

A descoberta sugere uma mudança de estratégia: em vez de suprimir o sistema imunológico de forma generalizada — o que fragiliza as defesas naturais —, a terapia poderia focar na ativação dos programas intrínsecos de restauração tecidual.