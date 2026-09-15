Astrônomos encontram evidências de mecanismo desconhecido na preservação de TNOs

Foram descobertos objetos nos confins do Sistema Solar que desafiam os modelos astrofísicos convencionais. Pequenos objetos trans-neptunianos (TNOs) — detritos gelados para lá da órbita de Neptuno — conservaram a sua cor e composição química originais, embora devessem ter sido alterados ao longo de milhares de milhões de anos por colisões constantes.

Photo: nasa.gov by NASA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ planeta

A análise de 27 objetos ténues foi possível graças à sincronização de dados de dois observatórios: o Hubble registou a luz visível e o James Webb mediu a radiação infravermelha. A sensibilidade do sistema permitiu a deteção de corpos com diâmetros de aproximadamente 5 quilómetros, cinco vezes inferiores ao limite de deteção dos melhores telescópios terrestres.

O paradoxo central do estudo é a "memória" destes objectos. De acordo com os modelos convencionais, os pequenos objetos desta região deveriam estar sujeitos a impactos frequentes que remodelariam as suas superfícies, alterando a sua estrutura e cor. No entanto, os dados mostram que os TNOs minúsculos são idênticos aos seus equivalentes maciços. Isto significa que as superfícies dos objetos foram pouco bombardeadas ou que existe um mecanismo desconhecido para a preservação da sua composição primordial.

A descontinuidade na origem dos objetos não afeta o seu estado atual. Os investigadores dividiram a amostra em dois grupos:

"Frios": objetos em órbitas circulares estáveis ​​no plano da eclíptica.

"Quentes": corpos com órbitas alongadas, expelidos das regiões entre Urano e Neptuno durante a migração dos gigantes gasosos.

Apesar das diferentes condições ambientais e histórias de migração, ambos os grupos exibem características espectrais e distribuições de tamanhos semelhantes. Este facto indica a universalidade do processo de formação dos planesimais: os "blocos de construção" dos futuros planetas foram criados segundo um único modelo, independentemente da densidade ou temperatura do disco de gás e poeira nas diferentes partes do Sistema Solar primitivo.

A principal questão passa agora de o que são estes objetos para o porquê de não terem mudado. Se os pequenos TNO permanecerem inalterados, tornam-se cápsulas do tempo, captando o estado da matéria na era anterior à formação de planetas completos.