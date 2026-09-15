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Microchip do tamanho de um grão de arroz pode acelerar redes 6G

Ciência

A diferença entre um arco-íris uniforme e um "pente ótico" determina se pode transferir gigabytes de dados numa fração de segundo ou esperar que uma página carregue. Físicos da Universidade de Loughborough criaram um microchip do tamanho de um grão de arroz que gera um micropente — um conjunto de frequências de luz perfeitamente espaçadas. Ao contrário de um espectro típico, onde as cores se misturam, aqui as frequências são estritamente separadas, como os dentes de um pente. O principal valor do dispositivo não reside na luz em si, mas na sua conversão: uma antena especial converte estes sinais óticos numa matriz de ondas milimétricas.

Microchip e vibrações acústicas
Photo: NewsInfo.Ru by Дмитрий Грачёв, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Microchip e vibrações acústicas

Isto muda a lógica da transmissão de dados. Em vez de um único canal de comunicação, o sistema cria vários caminhos paralelos de alta frequência. Para as futuras redes 6G e tecnologias quânticas, isto significa a capacidade de transmitir enormes quantidades de informação em simultâneo, mantendo a precisão da sincronização.

A principal barreira técnica em tais sistemas é a deriva de frequência. Qualquer influência externa interrompe frequentemente a sintonização, transformando um sinal preciso em ruído. Para resolver este problema, os investigadores abandonaram o design simples de laser-microrressonador. Implementaram um circuito híbrido: um ressonador em chip é combinado com um grande laço de fibra ótica. A luz circula entre estes elementos, permitindo que os estados óticos se acumulem e estabilizem.

O resultado é uma estabilidade que é literalmente evidente em condições laboratoriais: o sinal mantém-se estável mesmo que as pessoas saltem perto da mesa onde o sistema está instalado. Como observa o físico Dmitry Lapshin, a precisão do microcomb é totalmente transferida para ondas milimétricas, o que é crucial para os sistemas de posicionamento quântico.

No entanto, é importante distinguir entre o tamanho do próprio chip e as dimensões da instalação. Atualmente, trata-se de um protótipo de laboratório. Apesar do cristal miniaturizado, todo o sistema ocupa uma mesa inteira. Para que a tecnologia seja utilizada em smartphones ou estações base, o equipamento precisa de ser reduzido ao tamanho de uma caixa de sapatos e o consumo de energia precisa de ser significativamente diminuído.

Capacidades do Protótipo Limitações Atuais
Geração de Canais de Comunicação Paralelos
Dimensões do Sistema (Tamanho da Mesa)
Ajuste de Potência para Frequências Individuais
Elevado Consumo de Energia
Resistência à Vibração
Falta de Testes em Condições Reais

O próximo passo será testar a precisão do sistema comparando-o com relógios atómicos em colaboração com o Laboratório Nacional de Física (NPL). Isto ajudará a determinar se o chip pode ser utilizado em sistemas de navegação de alta precisão. Os autores estão também a considerar a instalação do sistema em satélites, onde o peso e o consumo de energia são fatores críticos.

O trabalho, publicado na Nature Communications, demonstra a viabilidade de criar uma fonte multifrequencial estável num único chip. No entanto, o percurso de um sinal de laboratório para um produto 6G comercial requer uma simplificação radical dos equipamentos de suporte.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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