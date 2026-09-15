A ideia de que roupas claras são a única defesa contra o calor ignora a física da troca térmica e a influência do corte da peça. Em regiões como o Saara e a Península Arábica, o uso de mantos pretos e amplos supera a eficiência de roupas brancas ajustadas, pois prioriza a ventilação natural em vez da simples reflexão da luz.
A proteção térmica nas vestimentas beduínas não opera por reflexão, mas por convecção. O sistema funciona através de um ciclo físico preciso:
O resultado é um fluxo contínuo de ar entre a pele e o tecido, similar ao funcionamento de uma chaminé.
Testes realizados no deserto do Negev indicam que tecidos escuros e densos retêm a radiação na superfície externa, impedindo que ela atinja a pele. Além disso, a intensidade da ventilação em um manto preto é superior à de um traje branco com o mesmo corte.
|Parâmetro
|Roupas Claras
|Roupas Escuras Amplas
|Interação com a luz
|Reflete os raios
|Absorve os raios
|Troca térmica
|Passiva
|Ativa (convectiva)
|Proteção UV
|Depende da densidade
|Bloqueio máximo
Além da ventilação, a cor e a densidade do material desempenham papéis específicos na termorregulação:
A eficiência desse modelo depende inteiramente do volume de ar entre o corpo e a roupa. Se a peça for justa — como uma camiseta preta -, o fluxo convectivo é anulado. Sem esse espaço, o calor acumulado no tecido é transferido diretamente para a pele por condução térmica, acelerando o superaquecimento.
O engenheiro civil Tikhonov Dmitrievich observa que esses princípios de circulação, baseados na diferença de temperatura e densidade das massas de ar, são aplicados na arquitetura para resfriar ambientes sem o uso de sistemas mecânicos de climatização.
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