Ácidos graxos na urina definem a assinatura olfativa individual de gatos

O odor individual de gatos domésticos é determinado por um perfil específico de ácidos graxos ramificados presentes na urina. Essas pequenas moléculas criam uma assinatura química única para cada animal, que permanece estável ao longo do tempo e resistente a interferências externas. A descoberta é resultado de um esforço conjunto entre biólogos, químicos e veterinários das universidades de Iwate, Nihon e Kagoshima, com a publicação dos dados na revista Current Biology.

Photo: commons.wikimedia.org by Presnyakova Olga, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Gato e gatinho

O desafio central das marcações olfativas é a instabilidade: a evaporação, as condições climáticas e a dieta do animal costumam alterar a composição da urina. Para que o reconhecimento entre indivíduos seja confiável, é necessário que a substância seja distinta entre gatos diferentes, mas constante para o mesmo animal. Os pesquisadores identificaram que os ácidos graxos ramificados cumprem esse papel, mantendo-se consistentes em coletas repetidas e degradando-se lentamente ao ar.

Para isolar a função dessas moléculas, a equipe realizou testes comportamentais. Os gatos foram expostos a amostras com a mesma base lipídica, variando apenas a composição dos ácidos graxos ramificados. Os animais diferenciaram as amostras com precisão, confirmando que essa classe de moléculas é a responsável pela identificação do indivíduo.

A estabilidade desse sinal químico tem origem na fisiologia renal. A análise dos tecidos revelou que os ácidos graxos ramificados se acumulam em gotículas de gordura ricas em triacilgliceróis, localizadas no córtex renal. Os rins atuam como um reservatório tamponante: eles suavizam as flutuações metabólicas momentâneas e garantem que o conjunto característico de ácidos seja liberado na urina de forma constante, impedindo que mudanças na dieta ou fatores externos apaguem a assinatura individual.

Ao analisar outros membros da família Felidae, os cientistas observaram que a presença de ácidos graxos ramificados e a característica de armazenamento renal ocorrem em diversas espécies, embora a composição e os detalhes do armazenamento variem. Isso indica que o sistema evoluiu e se diversificou entre as diferentes linhagens de felinos.

Essa estratégia difere radicalmente da utilizada por roedores. Em camundongos, a identidade é codificada por moléculas proteicas maiores, da família MUP. Já os gatos utilizam moléculas voláteis menores, cuja estabilidade não depende da inércia química, mas de um mecanismo fisiológico de acúmulo nos rins.

A identificação desse reservatório lipídico renal explica como os felinos resolvem um paradoxo biológico: criar um sinal volátil o suficiente para se propagar no ambiente, mas estável o bastante para ser individual. É um caso raro onde a morfologia de um órgão está diretamente ligada à função informativa da comunicação química.

Embora o estudo esclareça a persistência da marcação olfativa, ainda não está claro como a liberação desses ácidos das gotículas renais é regulada, nem como o estresse ou a nutrição afetam a dinâmica desse reservatório em condições naturais. Para a compreensão total do processo, serão necessários dados sobre populações selvagens e a variabilidade sazonal desses perfis.