Camada de cinzas vulcânicas revela a velocidade real de elevação dos Andes

Há 22 milhões de anos, a erupção da caldeira Lauca depositou mais de 1.260 km³ de ignimbrito — uma mistura de gases superaquecidos, cinzas e fragmentos rochosos — na encosta oeste dos Andes Centrais. Em certas áreas, essa camada atingiu um quilômetro de espessura, selando a paisagem antiga e protegendo-a da erosão fluvial.
Uma equipe liderada por Byron Adams, do University College London, utilizou essa camada como um marcador geológico. A superfície do ignimbrito é quase plana, com uma inclinação de apenas 1,5 grau. Para os pesquisadores, isso indica que o relevo soterrado não poderia ter sido significativamente mais íngreme, transformando a geometria da camada externa em um indicador da dinâmica de elevação da cordilheira.
O desafio consistia em diferenciar se o relevo suave era resultado de uma elevação lenta do terreno ou de uma erosão intensa que teria nivelado um crescimento rápido. Para resolver essa ambiguidade, a equipe aplicou modelos computacionais variando a velocidade de ascensão das rochas e o coeficiente de erosão fluvial.
Após centenas de simulações, os dados mostraram que, na região estudada, as rochas subiram a uma taxa máxima de 0,26 km por milhão de anos (aproximadamente 2,6 cm por século). Esses números revelam que, há 22 milhões de anos, a área não era um planalto escarpado, mas sim colinas de baixa altitude. Um dos cenários modelados sugere que a formação desse cenário levou ao menos 14 milhões de anos, descartando a hipótese de um salto súbito de altitude.
A precisão sobre a velocidade de crescimento dos Andes é fundamental para a climatologia, pois a cordilheira funciona como uma barreira física que define os padrões climáticos de toda a América do Sul. Compreender a cronologia dessa elevação permite reconstruir com maior rigor as mudanças climáticas do passado.
O método de usar ignimbritos como arquivos geológicos pode ser aplicado em outras regiões do planeta. Ao combinar a idade da camada com sua inclinação, é possível calcular a velocidade de formação de montanhas que, de outra forma, estariam inacessíveis para análise direta.
Segundo o geólogo Alexei Trofimov, esse tipo de processo preserva estados intermediários da crosta terrestre que normalmente seriam apagados por agentes externos antes de qualquer estudo.
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