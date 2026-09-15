Camada de cinzas vulcânicas revela a velocidade real de elevação dos Andes

Há 22 milhões de anos, a erupção da caldeira Lauca depositou mais de 1.260 km³ de ignimbrito — uma mistura de gases superaquecidos, cinzas e fragmentos rochosos — na encosta oeste dos Andes Centrais. Em certas áreas, essa camada atingiu um quilômetro de espessura, selando a paisagem antiga e protegendo-a da erosão fluvial.

Photo: commons.wikimedia.org by Brad MeringBaltimore, MD, United States is licensed under Copyrighted free use Andes

Uma equipe liderada por Byron Adams, do University College London, utilizou essa camada como um marcador geológico. A superfície do ignimbrito é quase plana, com uma inclinação de apenas 1,5 grau. Para os pesquisadores, isso indica que o relevo soterrado não poderia ter sido significativamente mais íngreme, transformando a geometria da camada externa em um indicador da dinâmica de elevação da cordilheira.

O desafio consistia em diferenciar se o relevo suave era resultado de uma elevação lenta do terreno ou de uma erosão intensa que teria nivelado um crescimento rápido. Para resolver essa ambiguidade, a equipe aplicou modelos computacionais variando a velocidade de ascensão das rochas e o coeficiente de erosão fluvial.

Após centenas de simulações, os dados mostraram que, na região estudada, as rochas subiram a uma taxa máxima de 0,26 km por milhão de anos (aproximadamente 2,6 cm por século). Esses números revelam que, há 22 milhões de anos, a área não era um planalto escarpado, mas sim colinas de baixa altitude. Um dos cenários modelados sugere que a formação desse cenário levou ao menos 14 milhões de anos, descartando a hipótese de um salto súbito de altitude.

A precisão sobre a velocidade de crescimento dos Andes é fundamental para a climatologia, pois a cordilheira funciona como uma barreira física que define os padrões climáticos de toda a América do Sul. Compreender a cronologia dessa elevação permite reconstruir com maior rigor as mudanças climáticas do passado.

O método de usar ignimbritos como arquivos geológicos pode ser aplicado em outras regiões do planeta. Ao combinar a idade da camada com sua inclinação, é possível calcular a velocidade de formação de montanhas que, de outra forma, estariam inacessíveis para análise direta.

Segundo o geólogo Alexei Trofimov, esse tipo de processo preserva estados intermediários da crosta terrestre que normalmente seriam apagados por agentes externos antes de qualquer estudo.