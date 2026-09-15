Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
Argélia centraliza importações de empresas estatais em novo terminal no porto de Mostaganem
Jeans wide leg: a regra de ouro para equilibrar o volume do look
Novo Porsche 911 Turbo S Cabriolet atinge 100 km/h em 2,4 segundos com motor híbrido
Peixe híbrido raro é capturado no Texas com características de duas espécies
Bissau implementa novo modelo de supervisão para as escolas
TST obriga Correios a manter 80% do quadro de funcionários durante greve
Gatinhos para a Vida: 7 Raças de Gatos Mais Pequenos para Quem Adora Animais de Estimação Compactos
FMI alerta Portugal para integrar riscos climáticos na gestão financeira do Estado
Está a alongar, mas não está a ganhar mais flexibilidade? Eis 5 exercícios para uma verdadeira mobilidade após os 40 anos

Camada de cinzas vulcânicas revela a velocidade real de elevação dos Andes

Ciência

Há 22 milhões de anos, a erupção da caldeira Lauca depositou mais de 1.260 km³ de ignimbrito — uma mistura de gases superaquecidos, cinzas e fragmentos rochosos — na encosta oeste dos Andes Centrais. Em certas áreas, essa camada atingiu um quilômetro de espessura, selando a paisagem antiga e protegendo-a da erosão fluvial.

Andes
Photo: commons.wikimedia.org by Brad MeringBaltimore, MD, United States is licensed under Copyrighted free use
Andes

Uma equipe liderada por Byron Adams, do University College London, utilizou essa camada como um marcador geológico. A superfície do ignimbrito é quase plana, com uma inclinação de apenas 1,5 grau. Para os pesquisadores, isso indica que o relevo soterrado não poderia ter sido significativamente mais íngreme, transformando a geometria da camada externa em um indicador da dinâmica de elevação da cordilheira.

O desafio consistia em diferenciar se o relevo suave era resultado de uma elevação lenta do terreno ou de uma erosão intensa que teria nivelado um crescimento rápido. Para resolver essa ambiguidade, a equipe aplicou modelos computacionais variando a velocidade de ascensão das rochas e o coeficiente de erosão fluvial.

Após centenas de simulações, os dados mostraram que, na região estudada, as rochas subiram a uma taxa máxima de 0,26 km por milhão de anos (aproximadamente 2,6 cm por século). Esses números revelam que, há 22 milhões de anos, a área não era um planalto escarpado, mas sim colinas de baixa altitude. Um dos cenários modelados sugere que a formação desse cenário levou ao menos 14 milhões de anos, descartando a hipótese de um salto súbito de altitude.

A precisão sobre a velocidade de crescimento dos Andes é fundamental para a climatologia, pois a cordilheira funciona como uma barreira física que define os padrões climáticos de toda a América do Sul. Compreender a cronologia dessa elevação permite reconstruir com maior rigor as mudanças climáticas do passado.

O método de usar ignimbritos como arquivos geológicos pode ser aplicado em outras regiões do planeta. Ao combinar a idade da camada com sua inclinação, é possível calcular a velocidade de formação de montanhas que, de outra forma, estariam inacessíveis para análise direta.

Segundo o geólogo Alexei Trofimov, esse tipo de processo preserva estados intermediários da crosta terrestre que normalmente seriam apagados por agentes externos antes de qualquer estudo.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Petr Ermilin
Agora a ler
Colômbia e Brasil revelaram monstros submersos: evidências físicas forçaram revisão de limites naturais
Curiosidades
Colômbia e Brasil revelaram monstros submersos: evidências físicas forçaram revisão de limites naturais
Está a alongar, mas não está a ganhar mais flexibilidade? Eis 5 exercícios para uma verdadeira mobilidade após os 40 anos
Fitness
Está a alongar, mas não está a ganhar mais flexibilidade? Eis 5 exercícios para uma verdadeira mobilidade após os 40 anos
A relação entre a oscilação térmica e a durabilidade do esmalte
Mulher
A relação entre a oscilação térmica e a durabilidade do esmalte
Mais populares
Audi A2 E-Tron resgata design icônico para ser o elétrico mais econômico da marca

A marca alemã resgatou um nome clássico para um projeto que prioriza a economia de energia e a praticidade no uso diário dentro das cidades.

Audi A2 E-Tron resgata design icônico para ser o elétrico mais econômico da marca
Novo Porsche 911 Turbo S Cabriolet atinge 100 km/h em 2,4 segundos com motor híbrido
Novo Porsche 911 Turbo S Cabriolet atinge 100 km/h em 2,4 segundos com motor híbrido
Gatinhos para a Vida: 7 Raças de Gatos Mais Pequenos para Quem Adora Animais de Estimação Compactos
Peixe híbrido raro é capturado no Texas com características de duas espécies
1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo
Os lençóis ásperos já não são um problema: uma colher deste produto altera completamente os resultados da lavagem
Um lanche rápido e prático: salsichas panadas e fritas em apenas 10 minutos!
Os carros elétricos já não são surpresa: a Xiaomi construiu algo incrível no tejadilho do seu novo SUV
Os carros elétricos já não são surpresa: a Xiaomi construiu algo incrível no tejadilho do seu novo SUV
últimos materiais
Camada de cinzas vulcânicas revela a velocidade real de elevação dos Andes
Argélia centraliza importações de empresas estatais em novo terminal no porto de Mostaganem
Jeans wide leg: a regra de ouro para equilibrar o volume do look
Novo Porsche 911 Turbo S Cabriolet atinge 100 km/h em 2,4 segundos com motor híbrido
Peixe híbrido raro é capturado no Texas com características de duas espécies
Bissau implementa novo modelo de supervisão para as escolas
TST obriga Correios a manter 80% do quadro de funcionários durante greve
Gatinhos para a Vida: 7 Raças de Gatos Mais Pequenos para Quem Adora Animais de Estimação Compactos
FMI alerta Portugal para integrar riscos climáticos na gestão financeira do Estado
Está a alongar, mas não está a ganhar mais flexibilidade? Eis 5 exercícios para uma verdadeira mobilidade após os 40 anos
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.